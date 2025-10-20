Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України

Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кг кокаїну

Припинено діяльність організованої групи, яка налагодила канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України. Правоохоронці вилучили близько 3 кг наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кг кокаїну загальною вартістю понад 18,5 млн грн. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на «чорний» ринок», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, незаконний трансфер кокаїну з Іспанії до України організували учасники злочинного угрупування. Після переправлення через державний кордон наркотичний засіб надходив до Києва шляхом використання послуг однієї з популярних логістичних компаній. У такий спосіб контрабанду маскували під звичайні поштові відправлення.

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, вчинене в особливо великих розмірах). Суд обрав обом запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів без права застави.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше прокурори Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні.

До слова, правоохоронці ліквідували масштабну наркомережу на Тернопільщині. Вилучено 700 кг наркотичної речовини.