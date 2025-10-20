Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України
фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кг кокаїну

Припинено діяльність організованої групи, яка налагодила канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України. Правоохоронці вилучили близько 3 кг наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кг кокаїну загальною вартістю понад 18,5 млн грн. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на «чорний» ринок», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України фото 1

За даними слідства, незаконний трансфер кокаїну з Іспанії до України організували учасники злочинного угрупування. Після переправлення через державний кордон наркотичний засіб надходив до Києва шляхом використання послуг однієї з популярних логістичних компаній. У такий спосіб контрабанду маскували під звичайні поштові відправлення.

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України фото 2

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, вчинене в особливо великих розмірах). Суд обрав обом запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів без права застави.

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України фото 3

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше прокурори Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій країні.

До слова, правоохоронці ліквідували масштабну наркомережу на Тернопільщині. Вилучено 700 кг наркотичної речовини.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Аргентині жорстоко вбили трьох дівчат
В Аргентині наркоторговці вбили трьох дівчат і транслювали злочин онлайн
28 вересня, 01:14
НАБУ заявило, що працівника Офісу генпрокурора викрито на хабарі $3,5 млн
НАБУ заявило, що працівника Офісу генпрокурора викрито на хабарі $3,5 млн
9 жовтня, 10:45
У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
24 вересня, 14:11
Турецькі актори опинились під підозрою за наркотики
У Туреччині майже 20 популярних артистів затримано у справі про наркотики
9 жовтня, 10:10
У НХЛ Каралахті виступав за «Лос-Анджелес» та «Нешвілл»
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
2 жовтня, 15:04
Бартош Ковнацький відреагував на звинувачення
Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат
8 жовтня, 20:06
Учасники злочинної організації налагодили виробництво і збут наркотиків через Telegram та систему «закладок»
Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків
11 жовтня, 14:42
Із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
14 жовтня, 12:59
Усім трьом повідомлено про підозру
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
15 жовтня, 11:15

Кримінал

Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
Суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua