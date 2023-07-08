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У Нідерландах політична криза: король перериває відпустку через відставку прем’єра

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Нідерландах політична криза: король перериває відпустку через відставку прем’єра
Марк Рютте подав королю Нідерландів заяву про відставку
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав у відставку через міграційне питання

У Нідерландах міграційна криза перетекла в політичну. На позачерговій пресконференції в п’ятницю ввечері прем'єр-міністр країни Марк Рютте оголосив про відставку уряду через незгоду щодо міграційної політики. Про це повідомляє NOS.

Чотири партії, що формують уряд Нідерландів, не змогли дійти згоди щодо міграційної політики, тож деякі з них вирішили вийти зі складу коаліції. Прем’єр узяв на себе відповідальність за ситуацію, що склалась.

Заяву про відставку кабінету міністрів Рютте подав королю Нідерландів Віллему-Александру в письмовій формі, оскільки той перебував у відпустці в Греції. Очікується, що в суботу король повернеться й прийме прем’єра.

Також Рютте оголосив, що розгляне можливість відставки з посади лідера партії VVD, яка була провідною в коаліції та яку він очолює з 2006 року.

Очікується, що в понеділок депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зберуться на позачергове засідання, оскільки вже пішли на літню перерву, й обговорять ситуацію з відставкою уряду.

Рютте і всі члени уряду Нідерландів виконуватимуть свої обов’язки до позачергових виборів, які відбудуться не раніше середини листопада, зазначає NOS.

Як відомо, зараз в Нідерланди продовжує прибувати великий потік мігрантів, при цьому в країні чи не найсуворіше антиміграційне законодавство в Євросоюзі.

Теги: Нідерланди уряд мігранти

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