У Нідерландах політична криза: король перериває відпустку через відставку прем’єра

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подав у відставку через міграційне питання

У Нідерландах міграційна криза перетекла в політичну. На позачерговій пресконференції в п’ятницю ввечері прем'єр-міністр країни Марк Рютте оголосив про відставку уряду через незгоду щодо міграційної політики. Про це повідомляє NOS.

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Чотири партії, що формують уряд Нідерландів, не змогли дійти згоди щодо міграційної політики, тож деякі з них вирішили вийти зі складу коаліції. Прем’єр узяв на себе відповідальність за ситуацію, що склалась.

Заяву про відставку кабінету міністрів Рютте подав королю Нідерландів Віллему-Александру в письмовій формі, оскільки той перебував у відпустці в Греції. Очікується, що в суботу король повернеться й прийме прем’єра.

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Також Рютте оголосив, що розгляне можливість відставки з посади лідера партії VVD, яка була провідною в коаліції та яку він очолює з 2006 року.

Очікується, що в понеділок депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зберуться на позачергове засідання, оскільки вже пішли на літню перерву, й обговорять ситуацію з відставкою уряду.

Рютте і всі члени уряду Нідерландів виконуватимуть свої обов’язки до позачергових виборів, які відбудуться не раніше середини листопада, зазначає NOS.

Як відомо, зараз в Нідерланди продовжує прибувати великий потік мігрантів, при цьому в країні чи не найсуворіше антиміграційне законодавство в Євросоюзі.