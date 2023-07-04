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Нідерланди надали Україні другий пакет допомоги на 118 млн євро: на що підуть кошти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди надали Україні другий пакет допомоги на 118 млн євро: на що підуть кошти
фото з відкритих джерел

10 млн євро призначені для ліквідації наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС

Сьогодні, 4 липня, уряд Нідерландів оголосив про виділення другого комплексного пакета підтримки України у 2023 році в розмірі понад 118 млн євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби й економічну допомогу. Про це йдеться у заяві уряду Нідерландів.

Зазначається, пакет підтримки Нідерландів передбачає, серед іншого, 93 мільйони євро гуманітарної допомоги із зарезервованих урядом 2,5 мільярда євро на підтримку України у 2023 році.

Ще 83 млн євро буде скеровано на відбудову й систему охорони здоров'я України, зокрема закупівлю медикаментів і підтримку мобільних лікарень. Додаткові 10 мільйонів євро призначені для ліквідації наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС, а решта 875 тис. євро – для підтримки українських правозахисників.

Другу частину пакета підтримки – 25 млн євро – становить фінансування грантів, аби підприємства й громадські організації сприяли відновленню України, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров'я.

Додаткова фінансова підтримка також буде надана одній з українських компаній, назву якої не розкривають для відкриття заводу з виробництва будівельних матеріалів на заході України.

«Також уряд країни вивчає можливість страхування ризиків для компаній, які експортують в Україну або інвестують в неї, через механізм гарантій або страхування», – йдеться у заяві уряду Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні чотири радари для системи протиповітряної оборони.

Теги: Нідерланди фінансування водопостачання страхування

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