У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес

Наразі невідомо, які мотиви міг мати підозрюваний

Правоохоронні органи Нідерландів затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці нападу на членів королівської родини – принцес Катаріну-Амалію та Алексію. За версією слідства, зловмисник міг планувати атаку ще у лютому цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

За даними прокуратури, підозрюваний мав при собі предмети, які прямо вказували на його наміри. Зокрема, у нього вилучили дві сокири, на яких було вирізьблене ім’я «Алексія», також написи на зброї «Моссад» та нацистське вітання «Зіг хайль» і рукописний текст із іменами обох принцес та словом Bloedbad, що в перекладі з нідерландської означає «різанина».

Ці знахідки дали слідству підстави вважати, що чоловік готував реальний замах на старших доньок короля Віллема-Александра та королеви Максими.

Мотиви підозрюваного наразі залишаються невідомими. Прокуратура офіційно інкримінує йому підготовку нападу, проте адвокат затриманого відмовився надавати будь-які коментарі пресі.

Перше підготовче засідання у справі відбудеться вже найближчого понеділка в суді Гааги. Очікується, що саме під час судового розгляду з’являться деталі щодо психічного стану чоловіка та його можливих зв’язків з радикальними угрупованнями.

Це не перший випадок, коли безпека спадкоємиці престолу, принцеси Катаріни-Амалії, опиняється під загрозою.

У 2022 році через постійні погрози (зокрема від організованих злочинних угруповань) вона була змушена відмовитися від студентського життя в Амстердамі.

Принцеса понад рік таємно проживала та навчалася в Мадриді під захистом іспанських спецслужб, щоб мати хоча б відносну свободу пересування.

Лише нещодавно, завдяки безпрецедентному посиленню заходів безпеки, вона змогла повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, спадкоємиця нідерландського престолу принцеса Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах.

«Принцеса Амалія сьогодні вступила до Королівських повітряних сил Нідерландів у званні капрала. Вона служить там як військова студентка-практикантка», – йдеться у повідомленні.

Службу принцеса проходитиме у складі резервного підрозділу Повітряних сил.