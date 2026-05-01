У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес

Максим Бурич
фото: ANP

Наразі невідомо, які мотиви міг мати підозрюваний

Правоохоронні органи Нідерландів затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці нападу на членів королівської родини – принцес Катаріну-Амалію та Алексію. За версією слідства, зловмисник міг планувати атаку ще у лютому цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

За даними прокуратури, підозрюваний мав при собі предмети, які прямо вказували на його наміри. Зокрема, у нього вилучили дві сокири, на яких було вирізьблене ім’я «Алексія», також написи на зброї «Моссад» та нацистське вітання «Зіг хайль» і рукописний текст із іменами обох принцес та словом Bloedbad, що в перекладі з нідерландської означає «різанина».

Ці знахідки дали слідству підстави вважати, що чоловік готував реальний замах на старших доньок короля Віллема-Александра та королеви Максими.

Мотиви підозрюваного наразі залишаються невідомими. Прокуратура офіційно інкримінує йому підготовку нападу, проте адвокат затриманого відмовився надавати будь-які коментарі пресі.

Перше підготовче засідання у справі відбудеться вже найближчого понеділка в суді Гааги. Очікується, що саме під час судового розгляду з’являться деталі щодо психічного стану чоловіка та його можливих зв’язків з радикальними угрупованнями.

Це не перший випадок, коли безпека спадкоємиці престолу, принцеси Катаріни-Амалії, опиняється під загрозою.

У 2022 році через постійні погрози (зокрема від організованих злочинних угруповань) вона була змушена відмовитися від студентського життя в Амстердамі.

Принцеса понад рік таємно проживала та навчалася в Мадриді під захистом іспанських спецслужб, щоб мати хоча б відносну свободу пересування.

Лише нещодавно, завдяки безпрецедентному посиленню заходів безпеки, вона змогла повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, спадкоємиця нідерландського престолу принцеса Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах.

«Принцеса Амалія сьогодні вступила до Королівських повітряних сил Нідерландів у званні капрала. Вона служить там як військова студентка-практикантка», – йдеться у повідомленні.

Службу принцеса проходитиме у складі резервного підрозділу Повітряних сил.

Читайте також:

Читайте також

Розстріл жінки в Бучі: прокуратура оголосила підозру двом росіянам
Розстріл жінки в Бучі: прокуратура оголосила підозру двом росіянам
Сьогодні, 13:59
За даними слідства, злочин було скоєно 21 квітня 2026 року
Ревнував до дружини: чоловік підозрюється у жорстокому вбивстві трирічного сина
24 квiтня, 15:31
Момент робочого візиту Президента України до Нідерландів у квітні 2026 року
Як Україна формує безпеку Європи
18 квiтня, 18:18
Експертиза підтвердила, що засуджений тривалий час катував малюка
Гасив недопалки та бив об стіну. На Кіровоградщині вітчим отримав довічне за вбивство немовля
17 квiтня, 18:38
Зеленський матиме переговори з прем’єр-міністром Робом Єттеном
Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту
16 квiтня, 12:57
Чоловік помістив тіло родички у пакет і переніс до сараю на подвір’ї
На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї
15 квiтня, 16:11
Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
7 квiтня, 18:08
Правоохоронці затримали інспектора Львівської митниці, якому інкримінують убивство
У Львові військовий ТЦК загинув від ножового поранення (оновлено)
2 квiтня, 15:28
53-річний Михайло Сцельніков підозрюється у вбивстві Андрія Парубія
Родина Парубія подала позов про моральне відшкодування на 15 млн грн
1 квiтня, 18:54

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
