Принцеса Нідерландів розпочала службу в Повітряних силах
Принцеса Амалія вступила до Королівських повітряних сил Нідерландів у званні капрала
Спадкоємиця нідерландського престолу принцеса Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Нідерландів.
«Принцеса Амалія сьогодні вступила до Королівських повітряних сил Нідерландів у званні капрала. Вона служить там як військова студентка-практикантка», – йдеться у повідомленні.
Службу принцеса проходитиме у складі резервного підрозділу Повітряних сил. Раніше вона вже здобула базову військову підготовку за освітньо-військовою програмою Міністерства оборони, яка поєднує навчання у виші зі службою в армії. Принцеса навчилася користуватися зброєю, орієнтуватися на місцевості та виконувати інші військові завдання.
Раніше Амалія у штабі Міністерства оборони в Гаазі набувала практичного досвіду у сфері управління оборонними процесами. Очікується, що служба в Повітряних силах дозволить принцесі отримати глибше розуміння роботи оборонного сектору та посилить її підготовку до майбутньої ролі глави держави.
Міноборони Нідерландів наголошує, що призначення принцеси продовжує багаторічну традицію тісного зв’язку королівської родини зі збройними силами. Представники династії Оранських неодноразово служили в армії та обіймали військові посади.
Нагадаємо, минулого року принцеса Нідерландів Амалія розпочала навчання як резервістка у збройних силах у коледжі Defensity College. Їй було присвоєно найнижчі звання в особовому складі збройних сил: матрос третього класу Королівського військово-морського флоту та солдат третього класу Королівської армії та Королівських повітряних сил.
