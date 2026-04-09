Принцеса Нідерландів розпочала службу в Повітряних силах

Ростислав Вонс
glavcom.ua

фото: Міноборони Нідерландів

Принцеса Амалія вступила до Королівських повітряних сил Нідерландів у званні капрала

Спадкоємиця нідерландського престолу принцеса Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Нідерландів.

«Принцеса Амалія сьогодні вступила до Королівських повітряних сил Нідерландів у званні капрала. Вона служить там як військова студентка-практикантка», – йдеться у повідомленні.

фото: Міноборони Нідерландів

Службу принцеса проходитиме у складі резервного підрозділу Повітряних сил. Раніше вона вже здобула базову військову підготовку за освітньо-військовою програмою Міністерства оборони, яка поєднує навчання у виші зі службою в армії. Принцеса навчилася користуватися зброєю, орієнтуватися на місцевості та виконувати інші військові завдання.

Раніше Амалія у штабі Міністерства оборони в Гаазі набувала практичного досвіду у сфері управління оборонними процесами. Очікується, що служба в Повітряних силах дозволить принцесі отримати глибше розуміння роботи оборонного сектору та посилить її підготовку до майбутньої ролі глави держави.

фото: Міноборони Нідерландів

Міноборони Нідерландів наголошує, що призначення принцеси продовжує багаторічну традицію тісного зв’язку королівської родини зі збройними силами. Представники династії Оранських неодноразово служили в армії та обіймали військові посади.

Нагадаємо, минулого року принцеса Нідерландів Амалія розпочала навчання як резервістка у збройних силах у коледжі Defensity College. Їй було присвоєно найнижчі звання в особовому складі збройних сил: матрос третього класу Королівського військово-морського флоту та солдат третього класу Королівської армії та Королівських повітряних сил.

