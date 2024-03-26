Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію

Косиняк-Камиш підкреслив, що наступних кроків можна очікувати найближчими днями. На його думку, рішення посла РФ було «абсолютно неправильним»

Міністр Косиняк-Камиш зазначив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андрєєва

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва через проліт ракети, випущеної проти України. Однак дипломат проігнорував запрошення до відомства. Про це заявив міністр оборони, віце-прем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

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«Це не перший випадок, коли нам доводиться мати справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів», – заявив він.

Міністр зазначив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андрєєва.

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«Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Управлінням національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це відповідь усієї польської держави», – додав він.

Косиняк-Камиш підкреслив, що наступних кроків можна очікувати найближчими днями. На його думку, рішення посла було «абсолютно неправильним».

«Це вираз неповаги, і ми не можемо ставитися до нього байдуже», – прокоментував він слова кремлівського дипломата, який пояснив, що йому не було надано доказів появи російської ракети.

Як повідомлялося, російський посол Сергій Андрєєв не прийшов до Міністерства закордонних справ Польщі. Його викликали туди, оскільки ракета РФ залетіла до польського повітряного простору. Чиновник уточнив, що ноту протесту передадуть іншим способом.

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Заступник голови польського МЗС розповів, що Польща хотіла вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, але він не прийшов до міністерства на виклик.

Зазначимо, міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва «на килим». Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.

Нагадаємо, Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.