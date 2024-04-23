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США готують пакет військової допомоги Україні на $1 млрд – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США готують пакет військової допомоги Україні на $1 млрд – Reuters
Як повідомляли ЗМІ, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже в Європі
фото з відкритих джерел

До нового пакету допомоги ввійдуть транспортні засоби, боєприпаси та снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем

Сполучені Штати хочуть виділити Україні $1 млрд військової допомоги, як тільки законопроєкт на $60 млрд підпише президент Джо Байден. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Зокрема, до нового пакету допомоги ввійдуть транспортні засоби, боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу Stinger, снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Крім того, у списку протитанкові ракети для TOW і Javelin та інша зброя, яку «можна негайно використовувати на полі бою».

Як повідомлялося, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Пентагон та Сенат переконує, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет «буде в дорозі вже до кінця тижня».

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

До відома, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

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Теги: США Сенат США Джозеф Байден озброєння зброя

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