Зеленский: «Чотири пріоритети: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше»

Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Увесь наш потенціал має працювати навіть більше, ніж на сто відсотків, щоб втримати ситуацію й повернути Україні ініціативу. Тим більше, що зараз нарешті ми маємо позитивний рух щодо американської допомоги й працюємо над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме такою зброєю, яка необхідна нашим воїнам. Необхідна не тільки, щоб вистояти, а й щоб діяти – діяти заради українських цілей, активно – заради захисту наших людей. Сьогодні я говорив саме про це з Президентом Байденом», – зазначив президент.

Зеленський подякував президенту США, його команді, усім у Конгресі Сполучених Штатів та спікеру Джонсону за схвалення допомоги Україні.

«Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети, вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!» – сказав президент України.

Крім того, президент згадав удар по телевізійній вежі в Харкові 22 квітня. На тлі цього попросив в партнерів більше систем протиповітряної оборони Patriot.

«Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують «петріотів». І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики», – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що команди України та Сполучених Штатів почали роботу над двосторонньою безпековою угодою та розповів про зустріч із делегацією конгресменів, які відвідують Україну. За словами Зеленського, з конгресменами він обговорив, як саме можна зробити цей рік результативним для України та всієї «коаліції захисників міжнародного порядку».

«І з конгресменами, і з Президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого Глобального саміту миру. Для всіх нас однаково важливо, щоб формат саміту миру й Формула миру стали історією успіху для України та світової більшості, для всіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права й мирно», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть відправити допомогу Україні вже цього тижня. Серед іншого, пакет міститиме ракети Atacms.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою США Джо Байденом.

Також Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією американських конгресменів, яка прибула з візитом до Києва.