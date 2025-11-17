Головна Світ Політика
У Парижі відбувся українсько-французький форум з питань спільного виробництва БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Парижі відбувся українсько-французький форум з питань спільного виробництва БпЛА
Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн
фото: Офіс президента

Зеленський розповів про застосування Україною різних типів дронів

У Парижі президент України Володимир Зеленський і лідер Франції Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави розповів про застосування Україною різних типів дронів, зокрема далекобійних і морських, виробничі спроможності та готовність до спільного з Францією виробництва. Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн.

«Під час форуму обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів – створення спільних підприємств та інвестиції. Лідери мають однакову позицію: така співпраця не лише посилить Україну та Францію, а й сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

Як повідомлялося, Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale. Зокрема, Україна зможе отримати вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.

