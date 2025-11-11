Головна Країна Політика
Зеленський скликає спеціальне засідання Ставки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський скликає спеціальне засідання Ставки
Президент приїхав у Херсон у третю річницю визволення міста від російських окупантів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави повідомив, що готуються рішення, які мають посилити Херсон

У вівторок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Херсона в річницю визволення міста від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Глава держави зазначив, що готуються рішення, які мають посилити Херсон у контексті війни, яку розв’язала РФ проти України. «Сьогодні ми проведемо тут у Херсоні спеціальну нараду місцевих чиновників, відповідальних за безпеку, насамперед представників безпілотної складової наших Сил оборони України, представників спецслужб. Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон – наших людей саме тут», – заявив він.

Президент наголосив, що у п'ятницю, 14 листопада, планує провести спеціальну Ставку верховного головнокомандувача. «У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст», – розповів український лідер.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона. Президент Володимир Зеленський подякував захисникам за цей подвиг.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запускає програму для захисту прифронтових міст, як Херсон, від російських безпілотників.

