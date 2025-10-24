Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії (відео)
У Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих»
Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих».
Останній саміт «коаліції охочих» відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.
Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей із європейськими лідерами у Брюсселі.
