Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії (відео)
Стармер зустрів Зеленського
фото: скриншот з відео

У Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих»

Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих».

Останній саміт «коаліції охочих» відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.

Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей із європейськими лідерами у Брюсселі. 

