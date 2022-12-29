У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр

Опозиція обурена нестабільністю уряду

Головний чиновник португальського уряду Педро Нуну Сантуш, відповідальний за транспорт, включаючи авіакомпанії і залізницю, подав у відставку. Це вже 10 високопоставлений урядовець, який залишив свої посади після того, як лівоцентристська Соціалістична партія здобула перемогу на загальних виборах у січні минулого року. Про це повідомляє AP.

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Зазначається, що ці відставки викликали звинувачення з боку опозиційних партій в тому, що адміністрація є нестабільною.

Відомо, що Сантуш пішов у відставку на тлі обурення з приводу компенсаційної виплати в розмірі 500 тис. євро, здійсненої члену правління державного флагманського авіаперевізника TAP Air Portugal, в той час як багато інших людей стикаються з труднощами через кризу вартості життя.

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Член правління TAP Air Portugal покинула компанію на початку цього року, на півдорозі свого чотирирічного терміну, після розбіжностей з генеральним директором авіакомпанії. Вона була визнана такою, що має право на виплату компенсації за втрату прогнозованого прибутку.

Сантуш, міністр в урядах соціалістів протягом останніх семи років, заявив, що він не був безпосередньо причетний до цієї справи, але залишає свою посаду через резонанс.

Раніше повідомлялося, що Португалія передасть Україні радянські гелікоптери.