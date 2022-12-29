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У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Португалії подав у відставку десятий за рік міністр
фото з відкритих джерел

Опозиція обурена нестабільністю уряду

Головний чиновник португальського уряду Педро Нуну Сантуш, відповідальний за транспорт, включаючи авіакомпанії і залізницю, подав у відставку. Це вже 10 високопоставлений урядовець, який залишив свої посади після того, як лівоцентристська Соціалістична партія здобула перемогу на загальних виборах у січні минулого року. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що ці відставки викликали звинувачення з боку опозиційних партій в тому, що адміністрація є нестабільною.

Відомо, що Сантуш пішов у відставку на тлі обурення з приводу компенсаційної виплати в розмірі 500 тис. євро, здійсненої члену правління державного флагманського авіаперевізника TAP Air Portugal, в той час як багато інших людей стикаються з труднощами через кризу вартості життя.

Член правління TAP Air Portugal покинула компанію на початку цього року, на півдорозі свого чотирирічного терміну, після розбіжностей з генеральним директором авіакомпанії. Вона була визнана такою, що має право на виплату компенсації за втрату прогнозованого прибутку.

Сантуш, міністр в урядах соціалістів протягом останніх семи років, заявив, що він не був безпосередньо причетний до цієї справи, але залишає свою посаду через резонанс.

Раніше повідомлялося, що Португалія передасть Україні радянські гелікоптери.

Теги: Португалія міністр уряд

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