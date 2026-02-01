Головна Світ Політика
У Празі десятки тисяч людей вийшли на мітинг за європейський вибір Чехії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За оцінками організаторів, участь в акції взяли від 80 до 90 тисяч людей
фото: Petr Topič, Jan Salač, MAFRA

Під час мітингу пролунали й окремі заклики на підтримку України

У центрі Праги 1 лютого пройшов багатотисячний мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела на тлі загострення політичного конфлікту всередині владної коаліції. За оцінками організаторів, участь в акції взяли від 80 до 90 тис. людей, пише «Главком».

Як повідомляє чеське видання IDNES.cz, протест одночасно відбувався на Староміській площі та Вацлавській площі. Учасники вийшли з національними прапорами та плакатами, відкрито заявивши про підтримку чинного глави держави.

Акцію організувала громадська ініціатива Milion chvilek, яка також оголосила про збір одного мільйона підписів на підтримку президента. За даними організаторів, уже зібрано близько 600 тис. підписів.

У Празі десятки тисяч людей вийшли на мітинг за європейський вибір Чехії фото 1
фото: Petr Topič, Jan Salač, MAFRA

На плакатах протестувальників були гасла на підтримку проукраїнської позиції Петра Павела та різка критика лідера коаліційної партії «Автомобілісти за себе» Петра Мацінки і її почесного лідера Філіпа Турека. Серед написів – «На нас чекає війна», «Геть з політики» та інші жорсткі заклики.

Лідер руху Milion chvilek Мікулаш Мінарж, виступаючи зі сцени, закликав громадян не залишатися осторонь політичних процесів і анонсував нові акції протесту по всій країні 15 лютого.

У Празі десятки тисяч людей вийшли на мітинг за європейський вибір Чехії фото 2
фото: Petr Topič, Jan Salač, MAFRA

У своєму виступі він також згадав політичну ситуацію у Словаччині після повернення до влади Роберта Фіцо, наголосивши, що Чехія не має повторити цього сценарію.

Під час мітингу пролунали й окремі заклики на підтримку України. Організатори оголосили про проведення спеціальної акції 21 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Серед присутніх на майданах були відомі чеські політики, зокрема лідер руху «Мери й незалежні» Віт Ракушан, представники Громадянської демократичної партії та Піратської партії.

Політична напруга в Чехії посилилася після оприлюднення переписки між президентом Петром Павелом і лідером партії «Автомобілісти за себе». Президент заявив про спроби тиску з боку Петра Мацінки через його відмову призначити Філіпа Турека до складу уряду.

Філіп Турек раніше фігурував у розслідуваннях через гомофобні, расистські та антисемітські висловлювання. Додатковим чинником конфлікту стало питання військової допомоги Україні, зокрема можливість передачі літаків Aero Vodochody L-159 для протидії дронам типу Shahed.

Президент наполягає на збереженні проукраїнського та проєвропейського курсу, тоді як частина уряду і коаліційних партнерів виступає за його перегляд і скорочення міжнародних програм.

Теги: Чехія протест мітинг

