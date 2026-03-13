Трамп прагне розколоти Європу – глава дипломатії ЄС

27 країн ЄС не мають єдиної позиції щодо того, як будувати подальші відносини зі Сполученими Штатами

Каллас охарактеризувала нинішні відносини між Брюсселем і Вашингтоном як «дуже складні»

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне розколоти Європу та послабити Європейський Союз. Про це вона сказала в інтерв’ю газеті Financial Times, пише «Главком».

«Я думаю, всім важливо розуміти, що Сполучені Штати дуже чітко заявили про своє бажання розколоти Європу. Їм не подобається Європейський Союз», – заявила Каллас.

За її словами, президент США використовує економічний тиск, зокрема митні тарифи та інші торговельні інструменти, щоб впливати на Європу.

Каллас також нагадала, що Трамп розглядав можливість анексії Гренландії та використовує залежність Європи від США у сфері оборони та безпеки, щоб чинити тиск на Брюссель.

Окрім цього, за словами глави дипломатії ЄС, ультраконсервативний рух прихильників Трампа MAGA підтримує в Європі праві, популістські та євроскептичні партії.

Сам Дональд Трамп після повернення до Білого дому неодноразово різко критикував Європейський Союз, заявляючи, що блок нібито був створений для того, щоб «використовувати» Сполучені Штати.

Каллас охарактеризувала нинішні відносини між Брюсселем і Вашингтоном як «дуже складні». Вона також зазначила, що 27 країн ЄС не мають єдиної позиції щодо того, як будувати подальші відносини зі Сполученими Штатами.

Зокрема, такі держави, як Угорщина та Словаччина, які часто демонструють позиції, близькі до риторики Москви, гостро реагують на будь-які ініціативи, здатні погіршити відносини з адміністрацією Трампа або прискорити можливе виведення американських військ із Європи.

Нагадаємо, президент США виступив із критикою сучасного курсу європейських країн, зауваживши, що регіон втрачає свою ідентичність. На його думку, головними чинниками, що руйнують Європу, є неконтрольована імміграція та помилкова енергетична політика.

До слова, на тлі явного погіршення американо-європейських відносин Китай поспішає скористатися можливістю і запропонувати Європі співпрацю.