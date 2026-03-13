Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прагне розколоти Європу – глава дипломатії ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прагне розколоти Європу – глава дипломатії ЄС
27 країн ЄС не мають єдиної позиції щодо того, як будувати подальші відносини зі Сполученими Штатами
фото: АР

Каллас охарактеризувала нинішні відносини між Брюсселем і Вашингтоном як «дуже складні»

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне розколоти Європу та послабити Європейський Союз. Про це вона сказала в інтерв’ю газеті Financial Times, пише «Главком».

«Я думаю, всім важливо розуміти, що Сполучені Штати дуже чітко заявили про своє бажання розколоти Європу. Їм не подобається Європейський Союз», – заявила Каллас.

За її словами, президент США використовує економічний тиск, зокрема митні тарифи та інші торговельні інструменти, щоб впливати на Європу.

Каллас також нагадала, що Трамп розглядав можливість анексії Гренландії та використовує залежність Європи від США у сфері оборони та безпеки, щоб чинити тиск на Брюссель.

Окрім цього, за словами глави дипломатії ЄС, ультраконсервативний рух прихильників Трампа MAGA підтримує в Європі праві, популістські та євроскептичні партії.

Сам Дональд Трамп після повернення до Білого дому неодноразово різко критикував Європейський Союз, заявляючи, що блок нібито був створений для того, щоб «використовувати» Сполучені Штати.

Каллас охарактеризувала нинішні відносини між Брюсселем і Вашингтоном як «дуже складні». Вона також зазначила, що 27 країн ЄС не мають єдиної позиції щодо того, як будувати подальші відносини зі Сполученими Штатами.

Зокрема, такі держави, як Угорщина та Словаччина, які часто демонструють позиції, близькі до риторики Москви, гостро реагують на будь-які ініціативи, здатні погіршити відносини з адміністрацією Трампа або прискорити можливе виведення американських військ із Європи.

Нагадаємо, президент США виступив із критикою сучасного курсу європейських країн, зауваживши, що регіон втрачає свою ідентичність. На його думку, головними чинниками, що руйнують Європу, є неконтрольована імміграція та помилкова енергетична політика. 

До слова, на тлі явного погіршення американо-європейських відносин Китай поспішає скористатися можливістю і запропонувати Європі співпрацю.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Європейський Союз Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року
Удар по заводу у Брянську, деталі розмови Трампа та Путіна. Головне за 10 березня 2026 року
10 березня, 21:10
Щелкунов попередив, що жорстке застосування вікових обмежень може призвести до значного скорочення вагонного парку
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
6 березня, 13:33
Трамп вважає російську армію непереможною, але факти свідчат ьпро протилежне
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
28 лютого, 16:15
Президент США погрожував Тегерану ударами, якщо іранська влада відмовиться укласти ядерну угоду
Трамп отримав варіанти військових дій проти Ірану після провалу перемовин – ABC News
27 лютого, 07:18
Глава Білого дому побив власний рекорд найдовшого щорічного звернення до Конгресу
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
25 лютого, 07:48
24 лютого у міжнародних організаціях відбудуться спеціальні засідання, присвячені війні проти України
Рада Європи та ООН проведуть спеціальні засідання до річниці вторгнення РФ
24 лютого, 05:52
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
20 лютого, 02:47
Авіаційні підрозділи США на Близькому Сході приведені у стан максимальної бойової готовності
США стягують на Близький Схід найбільшу кількість авіації за останні 23 роки
19 лютого, 18:20
Співпраця між двома державами триває через тактичну вигоду
Чи готова Європа до економічної відповіді Китаю за підтримку Росії – аналіз
18 лютого, 02:31

Політика

Трамп прагне розколоти Європу – глава дипломатії ЄС
Трамп прагне розколоти Європу – глава дипломатії ЄС
Держдеп США назвав суму винагороди за інформацію про нову верхівку Ірану
Держдеп США назвав суму винагороди за інформацію про нову верхівку Ірану
«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua