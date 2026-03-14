Трамп оголосив про удар по «перлині іранської нафтової індустрії»

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдали потужного удару по військових цілях на іранському острові Харк – ключовому нафтовому терміналі країни у Перській затоці, пише «Главком».

«Кілька хвилин тому, за моїм наказом, Центральне командування США провело одну з найпотужніших бомбардувальних операцій в історії Близького Сходу і повністю знищило всі військові цілі на перлині іранської нафтової індустрії – острові Харк», – заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що американські сили не атакували нафтову інфраструктуру острова.

«Наша зброя – найпотужніша і найсучасніша з усіх, що коли-небудь існували у світі, але з міркувань порядності я вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові», – сказав президент США.

Трамп також попередив Іран про можливі подальші удари у разі загрози судноплавству у Перській затоці.

«Якщо Іран або будь-хто інший зробить щось, щоб перешкодити вільному та безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення», – заявив він.

За словами американського президента, Іран не здатен протистояти військовій силі США.

«Іран не має жодної можливості захистити будь-що з того, що ми вирішимо атакувати – вони нічого не можуть із цим вдіяти», – заявив Трамп.

Він також підкреслив, що Вашингтон не допустить появи ядерної зброї в Ірану. «Іран ніколи не матиме ядерної зброї і не матиме можливості загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу чи всьому світу», – наголосив президент США.

Що відомо про острів Харк

Іранський острів Харк розташований у Перській затоці приблизно за 25 км від узбережжя Ірану в провінції Бушер. Це найбільший нафтовий експортний термінал країни.

За різними оцінками, через термінали острова проходить до 85-90% морського експорту іранської нафти. На острові розташовані великі резервуари для зберігання нафти, причали для супертанкерів та інша нафтова інфраструктура.

Під час ірансько-іракської війни у 1980-1988 роках Харк неодноразово ставав мішенню авіаударів, оскільки його знищення могло суттєво вдарити по економіці Ірану.

Раніше американські медіа повідомляли, що в адміністрації США обговорювали можливість встановлення контролю над островом, але Трамп відкинув ці твердження.