Мадуро в слідчому ізоляторі, протести проти дій США у Венесуелі: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Демонстранти в Іспанії спалюють прапор США під час протесту проти дій Сполучених Штатів у Венесуелі
фото: Reuters/Lorena Sopena

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був доставлений до Столичного слідчого ізолятора в Брукліні, суд Венесуели зобов'язав веціепрезидентку Родрігес виконувати обов'язки глави держави, Каліфорнію затопило, у Харкові зросла кількість загиблих через російську атаку.

Мадуро опинився у слідчому ізоляторі 

Президент Венесуели Ніколас Мадуро прибув до Столичного слідчого ізолятора в Брукліні. Про це CNN підтвердили у Департаменті поліції Нью-Йорка.

До Мангеттена затриманого доставили гелікоптером, після чого кортеж правоохоронних машин супроводив його до пенітенціарної установи.

Варто зазначити, що в цьому центрі утримання раніше перебували або перебувають інші відомі фігуранти федеральних справ, зокрема Шон «Дідді» Комбс та Сем Бенкман-Фрід.

Суд зобов'язав Родрігес виконувати обов'язки президента Венесуели

Верховний суд Венесуели офіційно зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес взяти на себе повноваження глави держави. Це рішення було ухвалене після силового усунення Ніколаса Мадуро військовими США. 

У суботу ввечері в ефірі державного телеканалу VTV суддя Таня Д'Амеліо зачитала указ, згідно з яким Мадуро визнано таким, що перебуває у «матеріальному та тимчасовому стані неможливості виконувати свої функції».

За чи проти військової операції у Венесуелі? Протести у світі розділилися 

Багато венесуельців у вигнанні та їхні союзники святкували захоплення Ніколаса Мадуро, але є люди по всьому світу, які не оцінили втручання США та вийшли на протести.

На Таймс-сквер у Нью-Йорку протестувальники зібралися на антивоєнний мітинг. Також люди зібралися перед Білим домом у Вашингтоні. Протести пройшли у Франції, Бразилії, Великій Британії. 

На противагу протестам проти дій США у Венесуелі, громадяни цієї країни, яким довелося її покинути, святкують арешт Мадуро та дякують Трампу. 

Святування відбулися в містах по всьому світу, коли вигнані венесуельці дізналися про арешт Ніколаса Мадуро.

Тим, хто залишився у Венесуелі наразі не до святувань та протестів. Після затримання Ніколаса Мадуро країну охопила хвиля заворушень. Озброєні прибічники колишнього лідера влаштовують погроми, вимагаючи його негайного звільнення. Місцеві жителі, охоплені страхом, змушені переховуватися у своїх оселях.

Мешканець міста Валенсія розповів, що попри відсутність номінального керівництва, озброєні угруповання продовжують контролювати ситуацію на вулицях. За його словами, люди бояться відкрито висловлюватися через ризик арешту. 

У Харкові зросла кількість загиблих через атаку РФ

Вночі 4 січня у Харкові під час рятувально-пошукових робіт на місці зруйнованого будинку знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ця знахідка збільшила кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу 2 січня до чотирьох осіб. Рятувальна операція на місці трагедії наразі триває.

Пізно ввечері 3 січня рятувальники деблокували тіло третьої жертви.

Каліфорнію у США затопило, є загиблий

Північна частина Каліфорнії потерпає від найсильнішої за останні два десятиліття повені. Поєднання екстремальних опадів та аномально високих припливів призвело до затоплення автомагістралей, блокування автомобілів та людських жертв. 

Основний удар стихії припав на округ Марін, зокрема на 24-кілометрову ділянку між Саусаліто та Сан-Рафаелем. Рівень води на дорогах подекуди сягав понад метр, через що водії опинилися заблокованими у власних автівках. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, витягаючи людей із затопленого транспорту.

