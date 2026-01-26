Чехія засудила українця до 10 років ув’язнення за замах на вбивство

Українець назвав свій напад на потерпілого самозахистом

У Чехії 41-річного українця Дмитра Копаницю, який напав на 36-річного громадянина України з ножем, визнали винним у замаху на вбивство. Українця засудили до 10 років ув’язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на Lidové noviny.

Йдеться про інцидент, який відбувся у червні 2025 року у місті Угерський Брод. Конфлікт між двома українцями почався з повідомлення, яке отримав Дмитро Копаниця. Чоловіку надіслали світлину із підписом «Це я, твій тато». Зазначається, що воно надійшло від чоловіка, з яким він працював.

Дмитра Копаницю засудили до 10 років ув’язнення фото: Lidové noviny

Річ у тім, що батько Дмитра Копаниці загинув у ДТП декілька років тому. Тож таке повідомлення розлютило українця. Не отримавши вибачень від колеги, Дмитро Копаниця дочекався українця під пабом та накинувся на нього з ножем.

Внаслідок нападу Дмитро Копаниця завдав потерпілому п'ять ударів ножем та втік з місця подій. За словами Копаниці, його дії були самозахистом, він не планував нападати на потерпілого. А свою втечу з місця подій чоловік пояснив панікою. Тож, коли він заспокоївся вдома, то вийшов на вулицю та повідомив про інцидент поліції. Ці свідчення Дмитро Копаниця дав у суді.

Суд Чехії визнав українця винним замаху на вбивство фото: Lidové noviny

Проте суд визнав українця винним у замаху на вбивство з покаранням до 10 років ув'язнення. Повідомляється, що Дмитра Копаницю мають депортувати з Чехії на 10 років.

