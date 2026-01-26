Головна Світ Соціум
Чехія засудила українця до 10 років ув’язнення за замах на вбивство

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дмитро Копаниця завдав 36-річному громадянину України п'ять поранень ножем
фото: Lidové noviny

Українець назвав свій напад на потерпілого самозахистом

У Чехії 41-річного українця Дмитра Копаницю, який напав на 36-річного громадянина України з ножем, визнали винним у замаху на вбивство. Українця засудили до 10 років ув’язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на Lidové noviny.

Йдеться про інцидент, який відбувся у червні 2025 року у місті Угерський Брод. Конфлікт між двома українцями почався з повідомлення, яке отримав Дмитро Копаниця. Чоловіку надіслали світлину із підписом «Це я, твій тато». Зазначається, що воно надійшло від чоловіка, з яким він працював.

Річ у тім, що батько Дмитра Копаниці загинув у ДТП декілька років тому. Тож таке повідомлення розлютило українця. Не отримавши вибачень від колеги, Дмитро Копаниця дочекався українця під пабом та накинувся на нього з ножем.

Внаслідок нападу Дмитро Копаниця завдав потерпілому п'ять ударів ножем та втік з місця подій. За словами Копаниці, його дії були самозахистом, він не планував нападати на потерпілого. А свою втечу з місця подій чоловік пояснив панікою. Тож, коли він заспокоївся вдома, то вийшов на вулицю та повідомив про інцидент поліції. Ці свідчення Дмитро Копаниця дав у суді.

Проте суд визнав українця винним у замаху на вбивство з покаранням до 10 років ув'язнення. Повідомляється, що Дмитра Копаницю мають депортувати з Чехії на 10 років.

Раніше «Главком» писав про те, що до України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Дмитро Шкаврітко під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл.

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині жителя Хмельниччини екстрадували до України. Чоловіка засуджено до шести років в’язниці за збут наркотичних речовин.  Засуджений, який проживав у місті Шепетівка Хмельницької області, займався у своєму місці збутом наркотиків.

