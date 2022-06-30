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    Політика

    Хто опускає залізну завісу між Росією і Заходом? Лавров знайшов традиційних винуватців

    Росія у всьому традиційно звинувачує Захід. От і залізну завісу між нею і цивілізованим світом опускають, на думку Лаврова, саме західні країни - Хто опускає залізну завісу між Росією і Заходом? Лавров знайшов традиційних винуватців
    Росія у всьому традиційно звинувачує Захід. От і залізну завісу між нею і цивілізованим світом опускають, на думку Лаврова, саме західні країни
    фото: скріншот

    Росія образилася на Європу за визнання української влади 2014 року і більш не буде вірити Заходу

    Сергій Лавров визнав, що між Росією та Заходом опускається нова залізна завіса. Про це міністр закордонних справ Росії заявив на пресконференції після зустрічі у Мінську із тамтешнім диктатором Олександром Лукашенком.

    Російський міністр звинуватив у цьому «процесі, який уже запущений», західні країни, непристойно пожартувавши при цьому, що «нехай вони (країни цивілізованого світу – ред.) будуть обережні, щоб нічого собі не прищемити».

    Сама ж Росія, за словами Лаврова, ні від кого не закривається. Але при цьому не має відносин із Євросоюзом з 2014 року (після анексії Криму та початку війни на Донбасі – ред.).

    Також очільник МЗС країни-агресора запевнив, що Росія більше не збирається вірити ні європейцям, ні американцям, бо вони «не захистили кримчан і мешканців Донбасу» від «державного перевороту» в Україні.

    Нагадаємо, що російський олігарх Олег Дерипаска ще на початку березня визнав – залізна завіса уже опустилася, а на Росію очікує найжорстокіша криза щонайменше на три роки.

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    Теги: ЄС росія окупанти США війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Хто опускає залізну завісу між Росією і Заходом? Лавров знайшов традиційних винуватців