Фіцо обурився через План перемоги Зеленського

На думку Фіцо, план Зеленського є нереалістичним і нездійсненним

Фіцо зауважив, що документ передбачає надання Україні ракет середньої і великої дальності для ударів по Росії

На саміті в Брюсселі президент України Володимир Зеленський представ План перемоги. Але цей план є не реалістичним, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв’ю виданню Ta3.

Фіцо зауважив, що план, представлений українським президентом, не є мирним планом за своєю суттю. Зокрема документ передбачає надання Україні ракет середньої і великої дальності для ударів по Росії.

«Коли прем'єр-міністри та канцлери це слухали, багато хто чухав голови. На мою думку, цей план є нереалістичним і нездійсненним, тому він навіть не згадується у підсумках саміту», – зазначив Фіцо.

Раніше повідомлялося, що План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із 5 пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.

Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за «програма примусу Росії до миру та чому вона важлива».

Міністри оборони НАТО «з повагою взяли до уваги План перемоги, представлений Зеленським, проте цей план не був «предметом обговорення» під час зустрічі, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

«Я думаю, ми всі погодилися, що це важливий сигнал, який вказує, що український уряд і президент узгодили цей «план перемоги». Це, безперечно, стане темою подальших обговорень з Україною», – пообіцяв генсек НАТО.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.