Залужний розповів, що потрібно українцям у 2025 році для перемоги у війні

Дипломат привітав громадян України з 2025 роком

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Новим роком. Допис він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Колишній головком наголосив, що 2024 рік був для усіх важким випробуванням.

«Рік, де здавалося горе, розпач і розчарування вже ніколи не полишать нас. Проте це також рік власної надії. Саме цього року, ми мали зрозуміти, що наша доля лише у наших власних руках», – наголосив він.

Залужний вважає, що у 2025 році українцям потрібно мати мету, єдність, мудрість і жагу до перемоги, аби вистояти у боротьбі з російським агресором. «Нам не має бути соромно хоч і буде ще важко!» – додав дипломат.

Нагадаємо, британська щоденна газета Financial Times опублікувала прогноз на 2025 рік. У матеріалі йдеться про те, що між Україною та Росією буде укладено мирний договір. Для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.

Як повідомлялося, начальник Головного управління розвідники Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що 2025 рік буде для України кращим, ніж 2024.

До слова, екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна». Зазначається, що «Моя війна» – це перша книга з трилогії, над якою Залужний почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи «збирала до купи» та редагувала дружина генерала, зауважив він.