Російські пропагандистські телеканали «вилетіли» з ефірів у Киргизстані та Туркменістані

Деякий час російська пропаганда не буде труїти жителів Киргизстану та Туркменістану

Ашґабад і Бішкек обіцяють росіянам усе полагодити та відновити ефіри

У Киргизстані призупинено трансляцію російських пропагандистських телеканалів «Росія 24», «Росія культура» та «Зірка». Про це повідомив місцевий телепровайдер «Акнет», передають російські ЗМІ.

Провайдер наголосив, що рішення прийнято на основі ухвалення країнами заходу законодавчих обмежень щодо поширення загальноросійських телеканалів. Через санкції на міжнародних супутниках було заблоковано мовлення російських каналів.

Водночас у провайдері наголосили, що мовлення перервано тимчасово і його відновлять, як тільки завершаться роботи з організації резервного каналу.

У свою чергу, найбільший оператор Туркменістану «Ашхабадська міська телефонна мережа» повідомив, що в країні заблоковані «Росія 1» та «Зірка». Оператор також пообіцяв найближчим часом організувати резервну трансляцію.

Після початку війни санкції проти ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія), її керівництва та співробітників запровадили ЄС, Велика Британія, Австралія та інші країни. У США під санкції потрапили «Перший канал», «Росія-1» та «НТВ». Через санкції власники супутників в односторонньому порядку почали вимикати мовлення цих телеканалів.

Слід нагадати, що Google відключає російські компанії, які потрапили під санкції. 18 травня стало відомо, що російська «дочка» Google ініціює власне банкрутство.

Крім того Netflix заблокував свій сайт для російських глядачів. Платформа перестала відкриватися без VPN.

Тим часом окупанти заявили про зміну мобільних операторів на півдні України.

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