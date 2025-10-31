Курорт буде включати п'ятизіркові готелі, поля для гольфу та житлові комплекси площею близько 900 гектарів

Через п'ять місяців після урочистої церемонії закладення фундаменту недалеко від в'єтнамського Ханоя, територія, на якій мав з'явитися розкішний гольф-курорт вартістю $1,5 млрд під брендом The Trump Organization, залишається полем бананових і апельсинових дерев. Розлючені фермери оскаржують плани розчищення території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Проєкт у провінції Хунг Єн у В'єтнамі стикається із затримками у відновленні земель, оскільки мешканці оскаржують розмір компенсації, яку пропонують місцеві органи влади. Вона встановлена на рівні близько 320 тис. донгів ($12) за квадратний метр, що для багатьох фермерів еквівалентно приблизно річному доходу від сільськогосподарських угідь, плюс ставки, які відрізняються для різних рослин і дерев, що вже там ростуть.

«Нерозумно, що за щойно посаджені культури можна отримати вищу компенсацію, ніж за дерева, які ростуть вже 20 років», – сказала До Тхі Вунг, яка понад 30 років обробляє землю в цьому районі. Вона є однією з сотень фермерів, які подали петицію до влади з проханням принаймні подвоїти розмір компенсації.

Після завершення будівництва курорт буде включати п'ятизіркові готелі, поля для гольфу та житлові комплекси площею близько 900 гектарів вздовж Червоної річки. Перша фаза будівництва має бути завершена до кінця 2027 року, а весь комплекс буде готовий до 2029 року. Виконавчий віцепрезидент Trump Organization Ерік Трамп заявив у травні, що проєкт «вразить усіх».

Однак до того, як це станеться, чиновники Хунг Єна повинні передати землю девелоперу, компанії Kinh Bac City Development Holding Corp. Цей процес затримується не тільки через опір фермерів, але й через велику урядову реформу, проведена на початку цього року, в результаті якої три рівні місцевої бюрократії були скорочені до двох.

Земельні суперечки є давнім джерелом соціальних конфліктів у В'єтнамі. Фермери часто скаржаться, що офіційні ціни компенсації встановлюються нижче ринкової вартості, а процес рекультивації може бути схильний до корупції.

Раніше повідомлялося, що родина президента США Дональда Трампа планує звести готель на місці зруйнованого під час бомбардувань НАТО міністерства оборони. Об’єкт вважається історичною пам’яткою, тому серед сербів є напруга. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.