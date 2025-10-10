Головна Світ Політика
Трамп подякував Путіну за підтримку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін заявив, що нібито Нобелівський комітет не раз присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив
фото: reuters

Трамп: Дякую президенту Путіну!

Президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну після його слів про зусилля американського лідера щодо розв'язання проблем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

«Дякую президенту Путіну!», – йдеться у дописі.

Трамп подякував Путіну за підтримку фото 1

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Нобелівський комітет не раз присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив. На питання про те, чи гідний цієї премії Трамп, Путін відповів: «це не мені вирішувати».

Як повідомлялося, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

Як відомо, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав вручити президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру. Уряд Пакистану також номінував президента США на премію миру.

