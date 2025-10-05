Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази

ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників

Трамп показав карту з позначенням зони початкового відведення ізраїльських військ у секторі Газа

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ у секторі Газа, яка стала результатом переговорів за участі сторін. Про це він повідомив у дописі в соцмережі Truth Social, пише «Главком».

«Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та передали ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, припинення вогню набуде чинності негайно, розпочнеться обмін заручниками та полоненими, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї «трагедії, що триває 3000 років»», –написав Трамп.

До допису він додав карту з позначенням зони початкового відведення ізраїльських військ у секторі Газа, що включає населені пункти Бейт-Ханун, Газа-Сіті, Дейр-ель-Балах, Хан-Юніс та Рафах.

За словами Трампа, після підтвердження з боку ХАМАС припинення вогню набуде чинності негайно, а обмін заручниками та полоненими стане першим етапом у реалізації мирного плану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що звільнення ізраїльських заручників може відбутися вже найближчими днями, однак зауважив, що деталі процесу поки узгоджуються.

Водночас, за повідомленнями західних ЗМІ, ХАМАС погодився не на всі пункти плану Трампа, і в суботу Ізраїль продовжував наносити удари по сектору Газа.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступ з метою захоплення міста Газа та зосередитися на оборонних операціях. Це рішення політичного ешелону пов'язане із пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення війни у Газі та звільнення заручників.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Тоді президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я.

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.