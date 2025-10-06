Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС 
фото з відкритих джерел

6 жовтня у Єгипті відбудуться переговори про припинення вогню у Газі

Президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже позитивні» переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху ХАМАС та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

За словами Трампа, мета переговорів – звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході.

«Переговори були дуже успішними і просуваються швидко», – написав Трамп.

Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС  фото 1

Американський президент уточнив, що технічні групи знову зустрінуться в понеділок у Єгипті, щоб узгодити фінальні деталі домовленостей. За словами Трампа, «першу фазу процесу» можуть завершити вже цього тижня, і він закликав усіх учасників діяти оперативно.

«Час має вирішальне значення. Якщо ми не рухатимемось швидко – може пролитися кров, чого ніхто не хоче бачити», – наголосив він.

Трамп пообіцяв особисто стежити за розвитком подій і назвав ситуацію «конфліктом, який триває століттями».

До слова, до Каїра вирушили високопоставлені американські представники – Джаред Кушнер і Стів Віткофф, щоб провести ключові переговори щодо звільнення заручників і погодження умов довгострокового миру. 

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ у секторі Газа, яка стала результатом переговорів за участі сторін. 

Також зауважимо, що Стів Віткофф може покинути свою посаду спецпосланника президента США Дональда Трампа до кінця цього року. Віткофф готується залишити свій пост до кінця року. Через те, що прорив у війні в Газі, ймовірно, наближається після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв останню американську пропозицію, а посередники чекають відповіді ХАМАС.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступ з метою захоплення міста Газа та зосередитися на оборонних операціях. Це рішення політичного ешелону пов'язане із пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення війни у Газі та звільнення заручників.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Тоді президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. 

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Теги: Ізраїль Дональд Трамп сектор Гази ХАМАС переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп підписав указ про перейменування Пентагону
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
6 вересня, 07:39
Софія Євдокименко відвідала одну з найпрестижніших тенісних подій світу, на якій був присутній Трамп
Онука Ротару «засвітилася» поряд із Трампом (фото)
9 вересня, 09:10
У серпні Трамп заявляв, що є американські покупці, які зацікавлені в придбанні застосунку
Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters
15 вересня, 03:47
Місцева преса повідомляє, що за вирощування марихуани відповідав її чоловік радниці міністра
Гучний скандал в Ізраїлі. У радниці міністра виявлено нарколабораторію
16 вересня, 08:57
Вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел, повернеться в ефір 23 вересня
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
23 вересня, 08:03
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Трамп розкритикував Путіна та заявив про падіння економіки РФ
26 вересня, 01:18
Трамп назвав заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва «тупим»
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
1 жовтня, 00:24
ХАМАС заявив, що передасть управління палестинській технократичній владі за підтримки арабів
Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
Вчора, 14:00
Зеленський говоритиме про гарантії безпеки з Трампом
Зустріч Трампа та Зеленського: трансляція
23 вересня, 20:30

Політика

Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС 
Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС 
Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони
Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони
Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
Війна в Газі: наскільки близько вона до завершення? Версія Reuters
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua