Трамп заявив про «дуже позитивні» переговори з ХАМАС 

6 жовтня у Єгипті відбудуться переговори про припинення вогню у Газі

Президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже позитивні» переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху ХАМАС та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

За словами Трампа, мета переговорів – звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході.

«Переговори були дуже успішними і просуваються швидко», – написав Трамп.

Американський президент уточнив, що технічні групи знову зустрінуться в понеділок у Єгипті, щоб узгодити фінальні деталі домовленостей. За словами Трампа, «першу фазу процесу» можуть завершити вже цього тижня, і він закликав усіх учасників діяти оперативно.

«Час має вирішальне значення. Якщо ми не рухатимемось швидко – може пролитися кров, чого ніхто не хоче бачити», – наголосив він.

Трамп пообіцяв особисто стежити за розвитком подій і назвав ситуацію «конфліктом, який триває століттями».

До слова, до Каїра вирушили високопоставлені американські представники – Джаред Кушнер і Стів Віткофф, щоб провести ключові переговори щодо звільнення заручників і погодження умов довгострокового миру.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ у секторі Газа, яка стала результатом переговорів за участі сторін.

Також зауважимо, що Стів Віткофф може покинути свою посаду спецпосланника президента США Дональда Трампа до кінця цього року. Віткофф готується залишити свій пост до кінця року. Через те, що прорив у війні в Газі, ймовірно, наближається після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв останню американську пропозицію, а посередники чекають відповіді ХАМАС.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступ з метою захоплення міста Газа та зосередитися на оборонних операціях. Це рішення політичного ешелону пов'язане із пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення війни у Газі та звільнення заручників.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Тоді президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я.

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.