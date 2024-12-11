Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась
Місце влучання ворожої ракети
фото: ДСНС

Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок – вони в лікарні

Внаслідок ворожого удару по Возесенівскому району Запоріжжя вже шестеро загиблих. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Також збільшилась кількість поранених до 22.

«Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок – вони в лікарні», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю.

Також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

6 грудня РФ вдарила по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя окупанти війна лікар поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із середини квітня 2022 року у Миколаєві відсутнє централізоване постачання питної води
«Ситуація майже, як у Другу світову». Миколаїв без води: як держава рятує місто Війна і гроші
14 листопада, 09:20
Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
Сьогодні, 06:38
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:38
11 листопада Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки
12 листопада, 16:48
Путін затвердив нові правила виплат окупантам за поранення
Платитимуть менше: Путін затвердив нові правила виплат пораненим окупантам 
13 листопада, 16:20
Квартири продають без ремонту
У Маріуполі окупанти продають квартири в новобудовах: ціна місцевим не по кишені
15 листопада, 13:45
Повідомляється, що у Ростовській області нібито збито 30 дронів
У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
29 листопада, 02:11
Чернігівський драмтеатр після російської атаки
Удар по драмтеатру в Чернігові: генерал РФ, який видав злочинний наказ, отримав підозру
30 листопада, 13:01
Часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт
Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника
1 грудня, 21:07

Події в Україні

Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась
Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась
Ворог стягнув 150 тисяч військових на Донеччину: готує наступ на трьох напрямках
Ворог стягнув 150 тисяч військових на Донеччину: готує наступ на трьох напрямках
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий
Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
99K
Путінській диктатурі залишилося недовго
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
22K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
21K
Журналіст Золкін, який три роки «допитує» росіян, розказав як змінилися погрози на його адресу

Новини

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua