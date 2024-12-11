Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась

Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок – вони в лікарні

Внаслідок ворожого удару по Возесенівскому району Запоріжжя вже шестеро загиблих. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Також збільшилась кількість поранених до 22.

«Уночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів двох жінок – вони в лікарні», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю.

Також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

6 грудня РФ вдарила по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.