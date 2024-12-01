Фінляндія може замінувати кордон із Росією – Yle

Президент Фінляндії підтримав встановлення протипіхотних мін на кордоні з Росією

Влада Фінляндії підтримує встановлення протипіхотних мін на російському кордоні, заявив президент країни Олександр Стубб. За його словами, які наводить Yle, подібні рішення ухвалюються з урахуванням інтересів безпеки та ефективності країни.

«Україна намагається зупинити російську піхоту. Як вона найкраще це робить? Ймовірно, частково за допомогою мін та частково безпілотників», – зазначив він.

За словами Стубба, Фінляндія на перше місце в цих питаннях ставить фінську безпеку.

«Коли безпекова ситуація змінюється, ми реагуємо. Ми, фіни, досить добре це вміємо. Хороший приклад: коли Росія напала на Україну в лютому 2022 року, Фінляндія майже відразу вирішила, що ми будемо вступати в НАТО».

Також глава держави назвав Москву «найбільшою загрозою безпеці країни». На думку Стубба, Гельсінкі повинен відповісти на виклик, що виник.

«Виходимо з того, що наша найбільша загроза безпеці – це Росія, і на цю загрозу потрібно так чи інакше відповісти. Світ дуже відрізняється від епохи, коли була підписана Оттавська угода», – сказав він. Президент додав, що Фінляндія вивчає можливості виходу з Оттавської концепції щодо заборони протипіхотних мін.

До слова, у Фінляндії 75 жінок розпочали підготовку до можливої війни з Росією. Жінок навчають надавати першу допомогу, розводити вогнище, готувати їжу на відкритому повітрі, встановлювати намети. Також питанням кібербезпеки, психологічної стійкості та виживанню у дикій природі.

До того ж НАТО з грудня почне моніторити підводну інфраструктуру Балтійського моря на базі морського центру альянсу, який створений у Фінляндії.