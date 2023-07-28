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Гроші для України та на боротьбу із Китаєм: Сенат США схвалив оборонний бюджет

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гроші для України та на боротьбу із Китаєм: Сенат США схвалив оборонний бюджет
У США ухвалено новий оборонний кошторис
фото з відкритих джерел

Оборонний бюджет США на 2024 фінансовий рік має розмір $886 млн

Американський сенат більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд  – на потреби для України. Про це пише Associated Press.

Загалом оборонний кошторис США на 2024 фінансовий рік має розмір $886 млн,  відповідно до бюджетного запиту президента Джо Байдена. 

За бюджет проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Така одностайність демократів та республіканців сильно відрізнялася від проходження проекту раніше через палату представників, де в процесі обговорення неодноразово виникали міжпартійні зіткнення із соціальних питань.

«Сильне двопартійне голосування за законопроект у сенаті може надати імпульсу ухваленню (остаточного варіанту документа – «Главком»)», – зазначило агентство, хоча палатам американського Конгресу ще належить його узгодити перед тим, відправити на затвердження президенту.

Associated Press зазначає, що це узгодження, «може стати випробуванням для глибоко розділеної палати представників, оскільки традиційно двопартійний законопроект супроводжується суперечками про расу, рівність та охорону здоров'я жінок, які є політичними пріоритетами Республіканської партії».

«Дебати в палаті представників на початку цього місяця ознаменувалися поправками від безкомпромісних консерваторів, які зрушили законопроект праворуч. У сенаті, де для прийняття більшості поправок потрібно 60 голосів, доповнення до законопроекту були двопартійними і більшою мірою стосувалися військової політики, причому багато з них були спрямовані на протидію потенційним противникам Америки, таким, як Росія та Китай», – пояснює Associated Press.

Видання The Hill, коментуючи прийнятий сенатом варіант бюджету, звертає увагу на те, що в ньому передбачено підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 5,2%, а також $9,1 млрд на різні заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд для України».

Газета зазначає, що «хоча цього разу процес пройшов гладко, справжнє шоу відбудеться найближчими місяцями, коли обидві палати спробують узгодити дві пропозиції та ухвалити спільний проект бюджету».

Нагадаємо, президент США Джо Байден підрахував, що екстремальна спека обходиться США в $100 млрд на рік, і пов’язав це безпосередньо зі зміною клімату. Про це пише Bloomberg.

Під час заходу в Білому домі, на якому були присутні мери деяких із найбільш постраждалих міст, Байден наголосив, що нищівна спека найбільше б’є по найвразливіших верствах суспільства та все більше ставить під загрозу критичні сектори економіки.

Також Байден оголосив про низку нових заходів, спрямованих на те, щоб допомогти американцям впоратися з рекордами спеки, які продовжують бити по всій країні. 

За його словами, близько 150 мільйонів американців отримують попередження про спеку у ці дні.  Зараз у США діють попередження про спеку, які простягаються з південного заходу на північний схід, а Національна метеорологічна служба попереджає, що температура може сягати 110 Фаренгейтів (43 градусів Цельсію) у різних частинах країни протягом дня. Мільйонам американців не видно полегшення.

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Теги: росія озброєння Сенат США президент партії спека Китай бюджет зброя США дебати

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