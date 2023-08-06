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У Китаї найсильніші дощі за останні 140 років: є загиблі й зниклі безвісти

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Китаї найсильніші дощі за останні 140 років: є загиблі й зниклі безвісти
фото: BBC

Влада евакуювала більше половини із 11.5 млн населення з півночі

Щонайменше 10 людей загинули і 18 вважаються зниклими безвісти в результаті проливних дощів, що обрушилися на провінцію Хебей на півночі Китаю. Про це повідомляє BBC.

Шторм Доксурі, який минулого тижня обрушився на материковий Китай, приніс найсильніші дощі за 140 років.

Влада евакуювала більше половини із 11.5 млн населення з півночі, оскільки ці районі мають високий ризик зсувів і повеней через дощі.

Метеорологічне агентство Китаю оголосило червоний рівень тривоги, щоб попередити людей про «геологічні ризики».

Тривають роботи з ліквідації наслідків повені, яка поглинула житлові будинки, знищила інфраструктуру та затопила цілі райони.

Через негоду цілі торгові вулиці перетворилися на річки коричневої води, а сільськогосподарські угіддя в прилеглих районах повністю затоплені.

В липні Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю заявило, що зафіксувало 142 загиблих або зниклих безвісти через екстремальні погодні умови.

Раніше повідомлялося, що на Філіппінах затонуло пасажирське судно. Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 26 людей. Перевантажене пасажирами судно пішло на дно поблизу Маніли, столиці Філіппін

Також унаслідок рекордної зливи у канадській провінції Нова Шотландія були евакуйовані близько 750 людей, четверо осіб зникли безвісти. 

Зокрема зливи в штаті Гуджарат на північному заході Індії призвели до серйозних повеней. У деяких районах штату випало до 233 мм опадів. Про точну кількість загиблих та постраждалих  інформації поки що немає, але може йтись про понад 500 тис. жителів. Місцева влада уже назвала цю повінь однією із найбільших за останній час, і зазначає, що у країні зараз  введено «червоний рівень небезпеки». 

Теги: місцева влада Китай Шотландія влада повінь населення

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