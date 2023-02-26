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У міському чаті Мачулищ видалені всі повідомлення про вибухи на аеродромі – ЗМІ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У міському чаті Мачулищ видалені всі повідомлення про вибухи на аеродромі – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, метою атаки на аеродром був літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який міг отримати деякі пошкодження
фото з відкритих джерел

За словами місцевих мешканців, околиці Мачулищ упродовж щонайменше 1,5 години патрулював вертоліт

Сьогодні, 26 лютого, у другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі – видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів на військовому аеродромі вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ, пишуть білоруські ЗМІ.

За словами мешканців, зараз всі повідомлення про це продовжують видалятися.

У міському чаті Мачулищ видалені всі повідомлення про вибухи на аеродромі – ЗМІ фото 1
тг-канал МотолькоПомоги

Що відомо про поточну ситуацію в Мачулищах:

  • Перевірка автомобілів триває, машини перевіряють вже вибірково, дивляться права водія, багажники, в деяких випадках і мобільні телефони;
  • ДАІ стоять як мінімум на виїзді з Гатово, біля поворотів на Цесіно, Плебанці та Дергаї;
  • Є інформація, що по квартирах почав ходити ОМОН у повному обмундируванні. За словами людей, «ходить за своїми списками, шукають хтось щось зробив»;
  • Крім того, околиці Мачулищ упродовж щонайменше 1,5 години патрулював вертоліт.

Згодом моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомила, що метою атаки на аеродром був літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який міг отримати деякі пошкодження. Серед іншого, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета.

Також відомо, що сьогодні о 17:33 (київській час) на аеродром «Мачулищі» з РФ прилетів військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ з реєстр. номером RF-86843.

Цей борт раніше вже був помічений у Білорусі у лютому 2022 року, коли прилітав на аеродроми до Барановичів та Мачулищ.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у ніч на 26 лютого і вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» в Білорусі пролунало кілька вибухів. Згодом стало відомо, що пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

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