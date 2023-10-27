Як пропаганда діє у Центральній та Південній Америці: США розкрили плани Кремля

Російські компанії замовляють пропагандистські статті авторам з Південної та Центральної Америки та використовують фейкові ЗМІ

Росія проводить масштабну інформаційну операцію з поширення російської пропаганди у Центральній і Південній Америці. Вона робить це шляхом випуску статей, які нібито походять від місцевих ЗМІ, але мають одні і ті ж наративи з путінською пропагандою. Про це пише The New York Times.

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Глобальний центр взаємодії (Global Engagement Center – агентство глобальних зв’язків із громадськістю Державного департаменту США, – «Главком») розкрив подробиці нової кампанії Росії з метою дискредитувати Сполучені Штати та послабити міжнародну підтримку України.

«Ми намагаємося викрити приховану руку Росії», – сказав координатор центру Джеймс Рубін. Він додав, що департамент діє «на основі нової інформації».

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За його словами, особи, пов'язані з Росією, намагаються активно поширювати свою пропаганду у Центральній та Південній Америці за допомогою матеріалів, які нібито походять від місцевих ЗМІ. Це частина посилення кампанії впливу у регіонах світу, де ідеї пропутінської Росії та вороже ставлення до США можуть знайти благодатний ґрунт.

Так, минулого тижня Державний департамент опублікував звіт про діяльність у Бразилії міжнародної організації «Новий опір», яка підтримує погляди Олександра Дугіна, колишнього радянського дисидента, який став відомим захисником імперських амбіцій Росії. У звіті йдеться, що організація поширює російську дезінформацію, проводить семінари та навчальні курси тощо.

«Росія використовувала недовіру до Сполучених Штатів, критикуючи останні за наміри видобувати ресурси та відверто не схвалюючи економічну політику, яка нібито не підходить для Латинської Америки, і пропонуючи Росію як дружню, менш нав’язливу альтернативу», – йдеться в іншому звіті, опублікованому минулого тижня Інститутом миру США, дослідницькою організацією, заснованою Конгресом США.

Як пише The New York Times, у новій дезінформаційній кампанії беруть участь дві російські компанії та Інститут розвитку інтернету, галузева асоціація, яку очолює колишній чиновник Кремля. Усі вони мають тісні зв’язки з президентською адміністрацією диктатора Путіна.

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Компанії про які йдеться – це Social Design Agency та Structura National Technologies, обидві розташовані у Москві і були ідентифіковані як джерела у кампаніях із дезінформації.

З липня ці компанії та їхні керівники зіткнулися з економічними санкціями Європейського Союзу за причетність до дезінформації навколо війни в Україні. Зокрема йдеться про створення ними новинного видання «Recent Reliable News», яке робило фейкові статті, нібито від справжніх інформаційних агенцій, зокрема The Washington Post, і широко рекламували їх в інтернеті.

Як діятиме нова російська пропаганда?

За даними Державного департаменту США, у поточній кампанії росіяни мають намір замовляти статті через мережу місцевих авторів і використовувати чат-боти зі штучним інтелектом для поширення статей у соціальних мережах. Зусилля спрямовані на розвиток контактів зі ЗМІ у країнах від Мексики до Чилі.

«Ми очікуємо, що вони проведуть цю кампанію з маніпулювання інформацією, щоби таємно використовувати відкритість медіа та інформаційної екосистеми Латинської Америки», – сказав очільник Global Engagement Center Джеймс Рубін.

Кремль витрачає значні ресурси на пропаганду своїх поглядів на війну в Україні та на знецінення ролі Сполучених Штатів і НАТО. Для цього росіяни використовують як відкриті, так і приховані засоби. Представники американської розвідки нещодавно попередили про узгоджену спробу Росії всередині Сполучених Штатів підірвати політичну підтримку надання зброї українським військовим.

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Інститут розвитку інтернету, російська організація під керівництвом Олексія Гореславського, який раніше контролював інтернет-політику у Кремлі, планує витратити $32 мільйонів цього року на інформаційні зусилля щодо російсько-української війни.

Інші офіційні особи на умовах анонімності заявили, що нова кампанія спрямована на відмивання російських новин і думок через журналістів, які пишуть іспанською та португальською мовами для онлайн-ЗМІ у регіоні.

Аналітик, який вивчає Росію для компанії з кібербезпеки Recorded Future Браян Лістон зазначив, що Росія розглядає інформаційні кампанії у Центральній і Південній Америці як пропорційну відповідь на те, що вона вважає спробами американського впливу на Східну Америку, Європу і країни Балтії.

Він сказав, що ще невідомо, наскільки ефективними виявляться зусилля Держдепартаменту з «попереднього розкриття» російської пропаганди. Завчасне оскарження неправдивої або оманливої ​​інформації, додав він, добре працює проти конкретних подій, які можна передбачити або спрогнозувати. «Я вважаю, що є певні програми, у яких розвінчання наративу є ефективним», – зазначив він.

До слова, у Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр Петер Сіярто поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії та працює проти інтересів ЄС в Азії. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. У відомстві вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини через заяву Сіярто.