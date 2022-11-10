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Угорщина заблокувала Україні допомогу від ЄС: Німеччина відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Угорщина заблокувала Україні допомогу від ЄС: Німеччина відповіла
Наступного місяця країни ЄС повинні будуть вирішити, чи варто призупинити виділення близько 7,5 млрд євро з фондів ЄС для Угорщини
фото: dw.com

Німеччина сумнівається щодо політичної волі угорського уряду провести необхідні реформи не лише на словах, а й на ділі

Парламент Німеччини виступив за те, щоб блокувати виділення 7,5 млрд євро Угорщині від Європейського Союзу за програмою верховенства права, допоки країна не проведе необхідні реформи, які забезпечують, власне, верховенство права. Три правлячі партії Німеччини звернулися з таким закликом до канцлера Олафа Шольца. Про це пише Politico.

Наступного місяця країни ЄС повинні будуть вирішити, чи варто призупинити виділення близько 7,5 млрд євро з фондів ЄС для Угорщини відповідно до механізму обумовленості верховенства права, або вирішити, що антикорупційні реформи, які Будапешт пропонує  як проміжний захід, достатні для зняття санкцій.

Так само ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 млрд євро до фондів відновлення після коронавірусу і вимагає подальших судових реформ, перш ніж вивільнити ці гроші.

Депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, «Зелених» та «Вільної демократичної партії» – трьох партій у правлячій коаліції – планують внести пропозицію для голосування у четвер, яка «попросить» уряд «ретельно оцінити», чи реформи Угорщини мають «стійкий вплив на практиці». Якщо це не так, то уряд має розробити відповідні наслідки та проголосувати за призупинення виплат Будапешту.

Резолюція фокусується на 7,5 млрд євро, які країни ЄС можуть призупинити відповідно до механізму обумовленості верховенства права, але негативна оцінка також може мати наслідки для вивільнення додаткових 5,8 млрд євро із коштів на боротьбу з коронавірусом. «Є серйозні сумніви щодо політичної волі угорського уряду провести необхідні реформи не лише на словах, а й на ділі», – йдеться у документі.

Враховуючи, що пропозицію підтримали три правлячі партії, які мають більшість у парламенті, вона, швидше за все, буде ухвалена – і уряд навряд чи зможе ігнорувати такий заклик своїх партій.

Пропозиція також містить заклик до Європейської комісії «переконатися», що запропоновані Угорщиною реформи достатні для усунення всіх відповідних недоліків верховенства права.

Нагадаємо, уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.

Як повідомлялося, Європейський Союз, 9 листопада мав запропонувати новий план щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі €18 млрд. План визначів основу для покриття фінансових витрат України у 2023 році та підготовку підґрунтя для проведення відновлювальних робіт. 

План дій спрямований на те, щоб забезпечити більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України з боку Євросоюзу після критики Вашингтона та Києва.

Теги: Угорщина партії Європейський союз гроші Німеччина Будапешт

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