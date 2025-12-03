Головна Світ Політика
Угорщина заявила про «поразку» України на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угорщина заявила про «поразку» України на фронті
Крістоф Салай-Бобровницький (праворуч) заявив, що Сили оборони України укомплектовані на 40%
фото: Telex

За словами угорського міністра, мир можна досягти лише дипломатичними засобами

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що Україна «програла» війну у військовому сенсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

За словами чиновника, «доки в сусідстві триває відкрита війна, ймовірність навмисної або випадкової ескалації є високою, а це також ставить під загрозу угорський народ».

Угорський міністр заявив, що мир можна досягти лише дипломатичними засобами. Водночас він переконаний, що мирні ініціативи США начебто підриваються лідерами Європейського Союзу, «роблячи все, щоб війна тривала».

Салай-Бобровницький стверджує, що українська армія укомплектована на 40%, а російська – на 70%, тому «з військової точки зору Україна програла цю війну».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.

