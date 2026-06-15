Головна Світ Політика
search button user button menu button

Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки - Bloomberg

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки - Bloomberg
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу
фото з відкритих джерел

Трамп обіцяє відкриття протоки вже в п'ятницю – але навіть у Вашингтоні визнають, що це займе тижні

Європейські союзники США готові приєднатися до місії з розмінування Ормузької протоки, однак не поділяють впевненості президента Дональда Трампа в тому, що судноплавство можна відновити вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп обіцяє п'ятницю, Європа сумнівається

На полях саміту G7 у французькому Евіані Трамп заявив, що Ормузька протока вже частково відкрита, а в п'ятницю буде «повністю відкрита». За його словами, американські військові «знайшли кілька мін і вже ними займаються», тому проблема фактично вирішена.

Проте союзники дивляться на ситуацію інакше. За даними Bloomberg, серед країн G7 спільної позиції немає – і спільне комюніке саміту виглядає малоймовірним. Старший американський чиновник визнав: рух суден у протоці відновлюватиметься повільно, до помітного пожвавлення може знадобитися до двох тижнів, а до довоєнного рівня – іще довше.

Умови Стармера і Мелоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова долучитися до морської місії з розмінування. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поставила умовою участі своєї країни припинення бойових дій у Лівані, де Ізраїль продовжує завдавати ударів. Президент Франції Еммануель Макрон, який як господар саміту особливо зацікавлений у результаті, запевнив, що Франція готова зробити свій внесок в операцію.

Понад 15 країн уже виділили бійців і техніку для місії. Наступним кроком мають стати переговори на G7 про структуру операції – за умови згоди Ірану та інших сторін, а також схвалення Трампом.

Розмінування – складний і тривалий процес

Американські та європейські чиновники кілька тижнів обговорюють майбутнє розмінування. Європа наголошує, що її автономні системи пошуку мін можуть суттєво допомогти – адже власних тральщиків у США обмаль. Але експерти попереджають: процес складний і потребує часу.

Невідомо навіть точно, скільки мін перебуває в протоці і чи взагалі Іран їх встановив. Великобританія ще в березні заявляла, що факт мінування є очевидним, тоді як США це заперечували. Кораблі-тральщики самі вразливі перед можливими атаками, а тому операція можлива лише в умовах реального, а не лише оголошеного перемир'я.

Нагадаємо, угоду між США та Іраном було підписано – Трамп оголосив, що протока «відтепер розблокована». Однак, за даними NYT, обсяги судноплавства залишаються значно нижчими за довоєнні.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Кір Стармер переговори Вашингтон президент Еммануель Макрон розмінування військові чиновник Франція Європа Іран Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додаткову напругу створюють дані американської розвідки, що суперечать офіційній риториці Білого дому
Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею»
17 травня, 02:40
Іранський безпілотни в Національному аерокосмічному парку в Тегерані
Іран відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж очікували в США
21 травня, 22:52
Брюссель попередив США про наслідки нафтових поступок Росії
Брюссель звинуватив США у збільшенні прибутків Кремля
19 травня, 17:23
«Газпром» став головним невдахою після візиту Путіна до КНР
Візит Путіна до Сі завершився обвалом акцій «Газпрому»
20 травня, 21:35
У Краматорську українські військовослужбовці одружилися просто неба
Пара військових одружилася посеред териконів на Донеччині (фото)
25 травня, 15:28
Посадовиця зазначила, що Європейський Союз не хоче бути посередником, а також не намагатиметься замінити США в мирному процесі
Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ
28 травня, 18:59
Камалія поділилася світлинами із полеглим братом
«Боляче до крику». Камалія повідомила про загибель брата на фронті
3 червня, 15:49
Американський представник пояснив, чому зупинилися переговори між Україною, США та РФ
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
11 червня, 21:28
Для Трампа головною вимогою залишається відсутність ядерної зброї у Ірану
Чи може Трамп укласти вигідну угоду з Іраном? Аналіз CNN
13 червня, 01:49

Політика

Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки - Bloomberg
Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки - Bloomberg
У США розбився ядерний бомбардувальник B-52: що відомо про екіпаж
У США розбився ядерний бомбардувальник B-52: що відомо про екіпаж
Лукашенко визнав, що боїться ЗСУ
Лукашенко визнав, що боїться ЗСУ
Росія не отримала права на Азовське море – арбітраж ООН
Росія не отримала права на Азовське море – арбітраж ООН
Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч з Путіним
Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч з Путіним
«Прогрес Європи не зупинити». Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС
«Прогрес Європи не зупинити». Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua