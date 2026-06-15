Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки - Bloomberg

Трамп обіцяє відкриття протоки вже в п'ятницю – але навіть у Вашингтоні визнають, що це займе тижні

Європейські союзники США готові приєднатися до місії з розмінування Ормузької протоки, однак не поділяють впевненості президента Дональда Трампа в тому, що судноплавство можна відновити вже цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп обіцяє п'ятницю, Європа сумнівається

На полях саміту G7 у французькому Евіані Трамп заявив, що Ормузька протока вже частково відкрита, а в п'ятницю буде «повністю відкрита». За його словами, американські військові «знайшли кілька мін і вже ними займаються», тому проблема фактично вирішена.



Проте союзники дивляться на ситуацію інакше. За даними Bloomberg, серед країн G7 спільної позиції немає – і спільне комюніке саміту виглядає малоймовірним. Старший американський чиновник визнав: рух суден у протоці відновлюватиметься повільно, до помітного пожвавлення може знадобитися до двох тижнів, а до довоєнного рівня – іще довше.

Умови Стармера і Мелоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова долучитися до морської місії з розмінування. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поставила умовою участі своєї країни припинення бойових дій у Лівані, де Ізраїль продовжує завдавати ударів. Президент Франції Еммануель Макрон, який як господар саміту особливо зацікавлений у результаті, запевнив, що Франція готова зробити свій внесок в операцію.

Понад 15 країн уже виділили бійців і техніку для місії. Наступним кроком мають стати переговори на G7 про структуру операції – за умови згоди Ірану та інших сторін, а також схвалення Трампом.

Розмінування – складний і тривалий процес

Американські та європейські чиновники кілька тижнів обговорюють майбутнє розмінування. Європа наголошує, що її автономні системи пошуку мін можуть суттєво допомогти – адже власних тральщиків у США обмаль. Але експерти попереджають: процес складний і потребує часу.

Невідомо навіть точно, скільки мін перебуває в протоці і чи взагалі Іран їх встановив. Великобританія ще в березні заявляла, що факт мінування є очевидним, тоді як США це заперечували. Кораблі-тральщики самі вразливі перед можливими атаками, а тому операція можлива лише в умовах реального, а не лише оголошеного перемир'я.

Нагадаємо, угоду між США та Іраном було підписано – Трамп оголосив, що протока «відтепер розблокована». Однак, за даними NYT, обсяги судноплавства залишаються значно нижчими за довоєнні.