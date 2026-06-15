У США розбився ядерний бомбардувальник B-52: що відомо про екіпаж

Авіабаза Едвардс: бомбардувальник впав о 11:20 ранку – дані про жертви уточнюються

Стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress ВПС США зазнав аварії незабаром після зльоту на авіабазі Едвардс у Каліфорнії – на місці події негайно розгорнулися аварійно-рятувальні підрозділи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на авіабазу Едвардс.

Що сталося

Катастрофа трапилася о 11:20 за місцевим часом 15 червня 2026 року. Бомбардувальник впав на злітно-посадкову смугу авіабази одразу після відриву від землі. Над місцем аварії здійнявся масивний стовп чорного диму, видний з різних точок бази.



Рятувальники прибули негайно, ситуація на момент публікації залишалася під контролем оперативних служб.

«Стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress ВПС США зазнав катастрофи незабаром після зльоту на аеродромі Едвардс о 11:20, – йдеться в офіційному повідомленні авіабази. – Аварійно-рятувальні бригади негайно виїхали на місце події. Ситуація триває. Більше інформації буде надано у міру її надходження».

Що відомо про екіпаж та літак

Інформацію про стан і кількість членів екіпажу авіабаза на момент публікації не оприлюднила. Бомбардувальник B-52 зазвичай несе на борту п'ятьох осіб.

Ще до офіційного підтвердження інциденту в соціальних мережах з'явилися дописи, що ідентифікували борт як B-52H із хвостовим номером 60-0061. Цей літак у грудні 2025 року прибув до Едвардса з об'єкта Boeing у Сан-Антоніо після встановлення модернізованої радарної системи. Авіабаза жодної з цих версій офіційно не підтвердила.

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Про авіабазу

Авіабаза Едвардс розташована в пустелі Мохаве в окрузі Керн, приблизно за 160 кілометрів на північ від Лос-Анджелеса. Тут базується 412-те випробувальне авіакрило – головний центр льотних випробувань ВПС США, де також проводить свої тестові польоти NASA.

Сам B-52 Stratofortress – далекобійний стратегічний бомбардувальник виробництва Boeing, що перебуває на озброєнні США з 1950-х років. Він здатний розвивати дозвукову швидкість і підніматися на висоту до 15 тисяч метрів, несе як звичайне, так і ядерне озброєння. Катастрофа в Едвардсі сталася після низки авіаційних інцидентів у збройних силах США: 17 травня під час авіашоу на авіабазі Маунтін Хоум зіткнулися два палубних літаки EA-18G Growler, а 13 червня пілот винищувача F/A-18 Hornet Корпусу морської піхоти катапультувався після падіння машини поблизу гори Ренір.

Нагадаємо, у травні цього року два військові літаки США зіткнулися у повітрі під час авіашоу – тоді на авіабазі Маунтін Хоум у штаті Айдахо у повітрі зіткнулися два винищувачі-штурмовики EA-18G Growler вартістю $134 млн кожен.

До слова, у листопаді 2025 року ВПС США відправили B-52 Stratofortress у навчальний політ біля кордону з Росією над Фінляндією та Естонією під супроводом союзних винищувачів.