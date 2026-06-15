Лукашенко визнав, що боїться ЗСУ

Лукашенко – Зеленському: атак з боку Білорусі не буде, але у разі удару Мінськ лежить «як відкрита долоня»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за повне ядерне роззброєння всіх держав світу та запевнив, що Білорусь не вступить у війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕЛТА.

Ядерна зброя – «шлях у нікуди»

Заяви про роззброєння Лукашенко зробив в інтерв'ю саудівському телеканалу Al Arabiya 12 червня. Сьогодні, 15 червня, БЕЛТА оприлюднила детальні цитати.

За словами Лукашенка, нарощування ядерних арсеналів – це глухий кут, адже будь-яка зброя рано чи пізно йде в хід. Він назвав ядерний конфлікт реальною загрозою для всього людства і виступив проти ядерного озброєння будь-якої країни. Роззброєння, на його думку, має стосуватися всіх без винятку – Росії, США, Китаю, Ізраїлю, Індії та Пакистану.

Лукашенко вже говорив про це раніше. Ще у 2023 році, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, він казав, що всю ядерну зброю треба «звезти в одну купу і знищити». Проте обидва рази ці слова розходяться з діями: у 2023 році Лукашенко погодився розмістити на території Білорусі російські тактичні ядерні ракети, а 21 травня 2026 року разом із Путіним провів спільні ядерні навчання і заявив, що у разі агресії проти Білорусі відповідь буде негайною – «всіма видами зброї».

Лукашенко розкритикував Ізраїль за Газу

Лукашенко також різко висловився про дії Ізраїлю в Газі. За його словами, жоден Голокост не може виправдати загибель такої кількості людей – передусім жінок і дітей. Він назвав «цілковитою безглуздістю» плани будувати курорт «на кістках загиблих» і закликав Ізраїль «отямитися і подумати про своє майбутнє».

«Білорусь лежить як відкрита долоня»

Окремо Лукашенко адресував заяву безпосередньо Зеленському – наголосив, що жодних військових дій з боку Білорусі не буде. Водночас він уперше публічно визнав реальну воєнну вразливість країни: за його словами, якщо Україна почне бити по Білорусі так само, як б'є по Росії, – «Білорусь лежить перед українськими військовими як відкрита долоня».

Лукашенко повторює запевнення про ненапад уже кілька років – попри те, що у лютому 2022 року саме з території Білорусі Росія завдавала ракетних ударів по Україні і звідти йшли колони на Київ. Після невдачі того наступу Мінськ офіційно від прямої участі у бойових діях відхрещується, хоча на своїй землі тримає російські війська та ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Лукашенко видав прогноз закінчення війни в Україні – на його думку, це може статися ще до кінця 2026 року.