«Прогрес Європи не зупинити». Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС

Президент: За останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки

Відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

«Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту. За останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки. І особливо символічно, що сьогодні я звертаюся до вас із Кишинева дорогою до Франції, на саміт G7. Наші сусідські відносини з Молдовою міцні. Ми підтримуємо одне одного й разом рухаємося до ЄС. І разом досягнемо цієї мети», – сказав Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. «Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори про основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зауважимо, що переговорні кластери – це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС. Їх є шість.

Як повідомлялося, попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути.