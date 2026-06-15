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«Прогрес Європи не зупинити». Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Прогрес Європи не зупинити». Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС
Зеленський зауважив, що за останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки
фото: скриншот з відео

Президент: За останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки

Відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

«Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту. За останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки. І особливо символічно, що сьогодні я звертаюся до вас із Кишинева дорогою до Франції, на саміт G7. Наші сусідські відносини з Молдовою міцні. Ми підтримуємо одне одного й разом рухаємося до ЄС. І разом досягнемо цієї мети», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. «Усі країни ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори про основи процесу вступу, зокрема щодо правосуддя, свободи та основних прав. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і винагороджуємо їх чітким шляхом уперед», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зауважимо, що переговорні кластери – це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС. Їх є шість.

Як повідомлялося, попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути.

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Теги: Володимир Зеленський Європейський Союз Молдова

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