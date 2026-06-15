Росія не отримала права на Азовське море – арбітраж ООН

МЗС України: суд підтвердив, що жодна агресія Росії не скасовує прав України як прибережної держави

Міжнародний арбітражний трибунал відмовився визнати Азовське море і Керченську протоку «російським озером» та підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав – України і Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Що вирішив трибунал

Рішення у справі «Україна проти Російської Федерації» щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці Арбітражний трибунал виніс 22 квітня 2026 року. 15 червня Постійна палата третейського суду у Гаазі опублікувала його повний текст.

Трибунал одноголосно визнав, що Азовське море і Керченська протока не є «історичним заливом» і не перебувають під «історичним титулом» Росії – саме на цьому Москва будувала головний аргумент для виключення справи з юрисдикції суду. Натомість підтверджено: після розпаду СРСР ці акваторії зберегли статус внутрішніх вод двох держав – України та Росії – відповідно до двостороннього договору про співробітництво в Азово-Керченській акваторії 2003 року.

Окремо зафіксовано: Україна залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці і зберігає всі суверенні права, надані їй міжнародним правом. Жодні протиправні односторонні дії Росії після 2022 року на це не вплинули.

Порушення через Керченський міст

Єдине, що трибунал визнав порушенням із боку Росії, стосується будівництва так званого Керченського мосту, прокладання підводних енергокабелів і газопроводу. Суд встановив, що Росія не провела належної оцінки впливу цих об'єктів на навколишнє середовище, не зібрала достатніх вихідних даних і не оприлюднила результати оцінки у спосіб, передбачений Конвенцією. Крім того, трибунал визнав порушеним обов'язок співпраці у сфері захисту морського середовища.

Водночас більшість інших вимог України – щодо перешкоджання судноплавству в Азовському морі та Керченській протоці, захоплення бурових установок, захисту підводної культурної спадщини – трибунал відхилив, здебільшого через те, що Україна формулювала їх виключно на підставі положень Конвенції, які не поширюються на внутрішні води.

Росія вже перекручує рішення

У МЗС України зазначили, що рішення трибуналу є черговим доказом того, що Росія ігнорує норми міжнародного права і що її спроби видати наслідки агресії за «нову реальність» не отримають міжнародно-правового визнання.

Тим часом російське зовнішньополітичне відомство вже оприлюднило власну версію подій, оголосивши про «перемогу РФ у міжнародному арбітражі». Москва акцентує на тому, що більшість вимог України відхилено, а єдиним задоволеним пунктом називає визнання порушень при будівництві мосту.

Справу щодо прав України як прибережної держави Київ ініціював 16 вересня 2016 року – у зв'язку з порушеннями Росією Конвенції ООН з морського права в акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, у лютому 2020 року арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України щодо порушень у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.