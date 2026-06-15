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Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч з Путіним
Президент зробив заяву про зустріч із Путіним
фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський: Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск

Президент України Володимир Зеленський вчора поговорив з американським лідером Дональдом Трампом про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

«Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче. Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський додав: «Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск».

Нагадаємо, 14 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Так, Зеленський привітав Трампа з днем народження. Американському лідеру виповнилося 80 років.

Окрім того, президенти обговорили ідеї щодо подальших перемовин та інші важливі теми. За словами джерела, бесіда тривала близько 30 хвилин, була «нормальною» і змістовною.

До слова, Україна надіслала офіційний запит на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян-ле-Бен.

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Теги: Володимир Зеленський США путін Дональд Трамп переговори

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