Головна Світ Політика
search button user button menu button

Припинення вогню у Перській затоці: заява генсека ООН

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Припинення вогню у Перській затоці: заява генсека ООН
Генеральний секретар Антоніу Гутерреш закликає всі сторони дотримуватися умов припинення вогню
фото з відкритих джерел

Гутерреш попередив про ризик великої війни на Близькому Сході 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав припинення вогню у Перській затоці і закликав сторони конфлікту на Близькому Сході негайно зупинити бойові дії. За його словами, подальша ескалація загрожує переростанням у масштабну війну в регіоні Перської затоки, що матиме катастрофічні глобальні наслідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Повідомляється, що Гутерреш закликав усі сторони «дотримуватися умов припинення вогню, щоб прокласти шлях до міцного та всеосяжного миру в регіоні». Генсек ООН також закликав сторони виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом.

«Припинення воєнних дій є терміново необхідним для захисту життя цивільного населення та полегшення людських страждань», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Також повідомляється, що особистий посланець генерального секретаря, перебуває в регіоні «для підтримки зусиль, спрямованих на досягнення міцного миру».

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

До слова, після перемир’я між США та Іраном Зеленський звернувся до Росії. Глава держави зауважив, що Україна завжди закликала до припинення вогню з Росією. 

Теги: ООН війна Іран США Антоніу Гутерріш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua