Припинення вогню у Перській затоці: заява генсека ООН

Гутерреш попередив про ризик великої війни на Близькому Сході

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав припинення вогню у Перській затоці і закликав сторони конфлікту на Близькому Сході негайно зупинити бойові дії. За його словами, подальша ескалація загрожує переростанням у масштабну війну в регіоні Перської затоки, що матиме катастрофічні глобальні наслідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Повідомляється, що Гутерреш закликав усі сторони «дотримуватися умов припинення вогню, щоб прокласти шлях до міцного та всеосяжного миру в регіоні». Генсек ООН також закликав сторони виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом.

«Припинення воєнних дій є терміново необхідним для захисту життя цивільного населення та полегшення людських страждань», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Також повідомляється, що особистий посланець генерального секретаря, перебуває в регіоні «для підтримки зусиль, спрямованих на досягнення міцного миру».

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

До слова, після перемир’я між США та Іраном Зеленський звернувся до Росії. Глава держави зауважив, що Україна завжди закликала до припинення вогню з Росією.