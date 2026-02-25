ЄС знайшов альтернативу нафтопроводу «Дружба»

Adria може стати головним каналом неросійської нафти до Центральної Європи

Єврокомісія вважає, що через хорватський нафтопровід Adria можна забезпечити Угорщину та Словаччину неросійською нафтою

Європейський Союз шукає альтернативні маршрути постачання нафти до Центральної Європи та розглядає хорватський трубопровід Adria як заміну частини поставок через систему «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

Єврокомісія звернулася до України з проханням прискорити ремонт нафтопроводу «Дружба», водночас оцінюючи інші маршрути транспортування сировини. Найбільш життєздатною альтернативою наразі називають хорватську інфраструктуру.

Згідно з висновками експертів ЄС, потужностей хорватського оператора JANAF достатньо, щоб забезпечити потреби нафтопереробних заводів Угорщини та Словаччини. У Хорватії підтвердили готовність підтримати стабільний транзит неросійської нафти до регіону.

«Як стратегічний енергетичний вузол Європейського Союзу та єдиний безпечний маршрут постачання сирої нафти до Центральної Європи, JANAF готова повністю задовольнити річні потреби нафтопереробних заводів у Словаччині та Угорщині», – заявив оператор мережі.

Представники Єврокомісії також наголосили, що наразі критичної загрози енергетичній безпеці регіону немає, оскільки країни накопичили достатні резерви нафти. Водночас Брюссель продовжує працювати над диверсифікацією поставок і зменшенням залежності від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, що Європейська комісія 15 квітня представить юридичну пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед посадовців ЄС.