Зеленський заявив про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії

Президент зауважив, що Україна та Молдова координують євроінтеграцію і мають спільну мету

За словами президента, лідери країн уже знають деталі майбутньої співпраці

Україна готова допомагати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції із Майєю Санду та Нікушором Даном, передає «Главком».

За словами президента, лідери країн уже знають деталі майбутньої співпраці, а спільні кроки мають дати конкретні результати. Україна також. за словами Зеленського, зацікавлена в розвитку логістики та енергетики, зокрема маршрутів для експорту на тлі спроб Росії заблокувати українські порти й морську торгівлю.

«Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах – природні союзники», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна та Молдова координують євроінтеграцію і мають спільну мету – повноправне членство в ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови. Там він зустрівся із президенткою Молдови Майєю Санду.

До слова, у Кишиневі відбувся військовий парад з нагоди 35-ї річниці незалежності Молдови. У заході взяли участь українські військові.

Зауважимо, що рівно 35 років тому, 27 серпня 1991 року, парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність. За цей час одна з найближчих сусідок України пройшла складний шлях: від колишньої радянської республіки до країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу, яка водночас досі не контролює частину власної території та має російські війська у Придністров'ї.