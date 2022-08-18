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Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: деталі
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Міноборони Туреччини

Акар та Резнікова обговорили питання оборони і безпеки

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Львові зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

«Міністр національної оборони Хулусі Акар зустрівся з Міністром оборони України Олексієм Резніковим», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході зустрічі відбувся обмін думками з двосторонніх і регіональних питань оборони і безпеки.

Нагадаємо, що у Львові Зеленський провів двосторонні переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

Також глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Після цього відбулась тристороня зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. 

Читайте також: Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Теги: Україна війна в Україні Туреччина Міноборони Олексій Резніков

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