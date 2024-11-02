КНДР відмовиться надавати Росії війська? Аналіз ISW

У Москві відбулася зустріч між міністром закордонних справ Росії та очільником МЗС КНДР

Аналітики вважають, що КНДР навряд розв'яже проблему РФ із людськими ресурсами

Залучення армії КНДР Росією для війни проти України може спричинити значні втрати серед північнокорейських військових. Тому війська цього азійського союзника навряд чи зможуть повністю компенсувати втрати російського особового складу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що 1 листопада в Москві відбулася зустріч між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та очільницею МЗС КНДР Чо Сон-Хуї. Вона заявила, що диктатор Кім Чен Ин наказав підтримувати «священну війну» Росії проти України до перемоги.

Інститут вивчення війни відзначив використання Чо концепції «священної війни», нагадавши, що Російська православна церква застосовує подібну риторику для виправдання незаконного вторгнення РФ в Україн.

Аналітики ISW переконані, що попри прихильність КНДР до російських зусиль, їх війська навряд чи зможуть запропонувати довгострокове розв'язання проблем РФ із людськими ресурсами.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.