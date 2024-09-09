В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки

Німеччина та Швейцарія пропонують українцям гарну роботу із високим рівнем оплати

Українці, які переїжджають до Західної Європи, можуть заробляти від €3000 до €6000, залежно від професії та галузі. Європейські країни пропонують конкурентні умови праці, високе соціальне забезпечення і можливості для кар’єрного зростання. Про це пише world.comments.ua.

Німеччина

Німеччина є одним з лідерів за рівнем заробітків для українців, де середня зарплата коливається від €3500 до €4000.

Високий попит на інженерів, IT-спеціалістів та медичних працівників забезпечує стабільний дохід для кваліфікованих працівників.

Крім того, Німеччина надає хороші умови для інтеграції в суспільство, що робить її однією з найпривабливіших країн для українських мігрантів.

Швейцарія

Швейцарія пропонує ще вищі доходи, з середньою заробітною платою від €5000 до €6000. Ця країна відома своєю стабільною економікою, високим рівнем життя та привабливими умовами для роботи у сферах фінансів, IT та фармацевтики.

Українські фахівці, які володіють відповідною кваліфікацією, можуть знайти тут не тільки добре оплачувану роботу, а й можливості для професійного зростання.

Люксембург

У Люксембурзі середні заробітки українців варіюються від €4000 до €5000, що робить цю країну однією з найкращих для тих, хто шукає роботу в банківському секторі та фінансах.

Люксембург, хоча й маленька країна, пропонує вражаючі можливості для кар’єрного розвитку та забезпечує високий рівень соціального захисту.

Нідерланди, Ірландія та Данія

Такі країни, як Нідерланди, Ірландія та Данія, також пропонують українцям привабливі умови працевлаштування, зі середніми заробітками від €3500 до €4000.

У цих країнах є великий попит на інженерів, медиків, IT-спеціалістів та науковців.

Окрім високих заробітків, ці країни приваблюють стабільними умовами праці та можливістю жити в розвинених і соціально орієнтованих суспільствах. Таким чином, українці можуть знайти в Європі численні можливості для отримання високих заробітків.

До слова, Швейцарія посіла перше місце в рейтингу країн із найвищими середніми зарплатами.У цій країні середня зарплата у 2023 році становила $8111. На другому місці з показником $6633 розташувався Люксембург, на третьому – США ($6455). Китай посідає 63 місце.