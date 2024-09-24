Уряд РФ прогнозує, що російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів податків до державної скарбниці наступного року, що на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік

Згідно з проєктом трирічного бюджету, ключове джерело доходів Кремля скоротиться на 14% у період з 2024 по 2027 рік

Уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому». Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом трирічного бюджету, ключове джерело доходів Кремля скоротиться на 14% у період з 2024 по 2027 рік, що вплине на війну проти України та дедалі більші військові витрати Москви.

Уряд РФ прогнозує, що російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів (118 млрд доларів) податків до державної скарбниці наступного року. Це буде на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік. Очікується, що річні доходи продовжать падати протягом наступних двох років, досягнувши 9,77 трлн рублів у 2027 році.

Як нагадує видання, потік нафтодоларів допомагає Кремлю продовжити повномасштабну військову агресію проти України вже третій рік, навіть попри те, що західні країни направили мільярди доларів військової допомоги Києву та запровадили кілька хвиль санкцій, покликаних обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв. Москва обійшла ці обмеження, зібравши тіньовий флот танкерів для доставки нафти та зрідженого газу новим клієнтам в Азії.

джерело: Bloomberg

Очікується, що середня експортна ціна на російську сиру нафту впаде нижче 70 доларів за барель з наступного року. Середні контрактні ціни на експорт газу з країни також знижуватимуться до 2027 року.

У довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою, оскільки попит скорочується, а відновлювані джерела енергії стають популярнішими.

Нагадаємо, що російські страховики відіграють дедалі більшу роль у забезпеченні поставок російської нафти до Індії, найбільшого її покупця. Так, Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти.

Дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

До слова, країни, які сьогодні підтримують Україну у війні проти РФ, часто купують російську нафту та паливо, яке із неї виготовляється. Тим самим західні партнери України спонсорують путінську армію, яка воює проти українців.