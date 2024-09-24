Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Уряд РФ прогнозує, що російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів податків до державної скарбниці наступного року, що на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік
ілюстрація: Financial Times

Згідно з проєктом трирічного бюджету, ключове джерело доходів Кремля скоротиться на 14% у період з 2024 по 2027 рік

Уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому». Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом трирічного бюджету, ключове джерело доходів Кремля скоротиться на 14% у період з 2024 по 2027 рік, що вплине на війну проти України та дедалі більші військові витрати Москви.

Уряд РФ прогнозує, що російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів (118 млрд доларів) податків до державної скарбниці наступного року. Це буде на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік. Очікується, що річні доходи продовжать падати протягом наступних двох років, досягнувши 9,77 трлн рублів у 2027 році.

Як нагадує видання, потік нафтодоларів допомагає Кремлю продовжити повномасштабну військову агресію проти України вже третій рік, навіть попри те, що західні країни направили мільярди доларів військової допомоги Києву та запровадили кілька хвиль санкцій, покликаних обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв. Москва обійшла ці обмеження, зібравши тіньовий флот танкерів для доставки нафти та зрідженого газу новим клієнтам в Азії.

Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни фото 1
джерело: Bloomberg

Очікується, що середня експортна ціна на російську сиру нафту впаде нижче 70 доларів за барель з наступного року. Середні контрактні ціни на експорт газу з країни також знижуватимуться до 2027 року.

У довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою, оскільки попит скорочується, а відновлювані джерела енергії стають популярнішими.

Нагадаємо, що російські страховики відіграють дедалі більшу роль у забезпеченні поставок російської нафти до Індії, найбільшого її покупця. Так, Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти. 

Дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі.

До слова, країни, які сьогодні підтримують Україну у війні проти РФ, часто купують російську нафту та паливо, яке із неї виготовляється. Тим самим західні партнери України спонсорують путінську армію, яка воює проти українців.

Читайте також:

Теги: нафта економіка росія Газпром газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ
На нафтозаводі в Омську стався потужний вибух (фото, відео)
26 серпня, 12:44
Україна могла б уразити 245 російських об’єктів, якби мала дозвіл
ISW показав 245 військових об’єктів РФ, які могла б уразити Україна
28 серпня, 04:56
РФ нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі
Курська операція: ЗСУ повідомили, що відбувається у підконтрольних містах та селах РФ
1 вересня, 15:20
Володимир Фокін каже, що пам’ятає позивні всіх загиблих підлеглих
Офіцер 3-ї штурмової бригади зізнався, що для нього найважче на війні
8 вересня, 15:35
МЗС Таджикистану закликало громадян не їздити до Росії
Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок в РФ
10 вересня, 19:50
За словами Зеленського, необхідні кроки для перемоги України вже визначено
Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги – Зеленський
16 вересня, 19:55
Міноборони Франції заявило, що проведене успішне випробування дозволить використовувати космічний лазерний зв'язок на різних платформах
Франція першою у світі використала лазери для безпечного супутникового зв'язку
18 вересня, 04:25
Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес у Росії ще на початку 2021 року
Один із найбільших банків США заявив про повне припинення роботи у Росії
15 вересня, 04:26
Пенсіонери можуть отримати від держави різні пільги
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
18 вересня, 05:50

Економіка

Зеленський зустрівся зі впливовими американцями (відео)
Зеленський зустрівся зі впливовими американцями (відео)
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
49K
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
32K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
23K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
22K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua