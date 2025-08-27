Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg

Порядок денний візиту української делегації, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня. Вони обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

До складу української делегації увійдуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров.

За словами джерела, порядок денний візиту української делегації, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News повідомив, що цього тижня проведе зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку.

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі.