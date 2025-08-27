Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
фото: reuters

Порядок денний візиту української делегації, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня. Вони обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

До складу української делегації увійдуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров.

За словами джерела, порядок денний візиту української делегації, ймовірно, буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News повідомив, що цього тижня проведе зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку.

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі.

Читайте також:

Теги: війна Андрій Єрмак Рустем Умєров Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
16 серпня, 11:11
Нічого конструктивного Стів Віткофф з Москви не привіз
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів
8 серпня, 10:30
Ситуація на фронті 28 липня
Лінія фронту станом на 28 липня 2025. Зведення Генштабу
28 липня, 23:04
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
28 липня, 07:12
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Трамп:Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити її
Трамп розкрив кількість втрат Путіна на полі бою
1 серпня, 19:07
«Шахеди» атакували Харківщину
Окупанти атакували Балаклію
1 серпня, 06:19
Правоохоронці продовжують документувати наслідки масованої атаки
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Лозова збільшилася
5 серпня, 14:58
Ольга Рукавішнікова зуміла відновитися після важкого поранення за два місяці
Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі
16 серпня, 21:15

Політика

Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
57K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua