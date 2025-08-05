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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Лозова збільшилася

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Лозова збільшилася
Правоохоронці продовжують документувати наслідки масованої атаки
фото з відкритих джерел

Серед постраждалих 13-річна дівчина та 14-річний хлопець

Від російських ударів по місту Лозова Харківської області загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми. Про це, як пише «Главком», повідомили в Нацполіції.

Серед постраждалих двоє дітей – 13-річна дівчина та 14-річний хлопець.

На місці загинув 60-річний чоловік. Також вранці померла 72-річна жінка, яка була доставлена до лікарні після обстрілу. За медичною допомогою звернулись 13 людей, серед яких двоє підлітків. 

За фактом воєнного злочину слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару росіян постраждала виключно цивільна інфраструктура: залізничний вокзал, тягова підстанція та локомотивне депо.

Сталися руйнації будівель та виникло 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, дах вокзалу. Через ворожу атаку було знеструмлено майже 80% споживачів міста, утім електропостачання уже повернули, зажививши спочатку критичну інфраструктуру міста. 

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Нагадаємо, вночі росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж

 

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Теги: Харківщина війна дрон

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