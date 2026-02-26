Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця

Франція заявила про бездоганну реакцію Швеції на інцидент з дроном

Безпілотник нейтралізували за 10 км від порту Мальме, його походження поки не встановили

Генеральне командування Збройних сил Франції розкрило деталі інциденту з невідомим дроном, який наблизився до атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого в шведському Мальме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання BFMTV.

За інформацією французьких військових, Збройні сили Швеції виявили безпілотник, що рухався у напрямку авіаносця, після чого його було нейтралізовано. Дрон перехопили приблизно за 10 кілометрів від порту.

У командуванні зазначили, що наразі неможливо з упевненістю встановити походження безпілотника, його наміри або навіть те, чи був він спрямований безпосередньо на авіаносець.

За даними штабу Збройних сил Франції, інцидент підтверджує ефективність заходів безпеки. У відомстві наголосили, що «шведська система безпеки спрацювала бездоганно». Також підкреслюється, що знешкодження дрона «не порушило роботу авіаносця».

Атомний авіаносець «Шарль де Голль» перебуває на озброєнні Франції та вже кілька днів пришвартований у Мальме в межах військових навчань НАТО Orion-26.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби для приглушення безпілотника, який наблизився до корабля.

До слова, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що інцидент стався на тлі перебування російського військового корабля в Ересунді.