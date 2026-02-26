Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця
Франція заявила про бездоганну реакцію Швеції на інцидент з дроном
фото з відкритих джерел

Безпілотник нейтралізували за 10 км від порту Мальме, його походження поки не встановили

Генеральне командування Збройних сил Франції розкрило деталі інциденту з невідомим дроном, який наблизився до атомного авіаносця «Шарль де Голль», пришвартованого в шведському Мальме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання BFMTV.

За інформацією французьких військових, Збройні сили Швеції виявили безпілотник, що рухався у напрямку авіаносця, після чого його було нейтралізовано. Дрон перехопили приблизно за 10 кілометрів від порту.

У командуванні зазначили, що наразі неможливо з упевненістю встановити походження безпілотника, його наміри або навіть те, чи був він спрямований безпосередньо на авіаносець.

За даними штабу Збройних сил Франції, інцидент підтверджує ефективність заходів безпеки. У відомстві наголосили, що «шведська система безпеки спрацювала бездоганно». Також підкреслюється, що знешкодження дрона «не порушило роботу авіаносця».

Атомний авіаносець «Шарль де Голль» перебуває на озброєнні Франції та вже кілька днів пришвартований у Мальме в межах військових навчань НАТО Orion-26.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Швеції застосували засоби радіоелектронної боротьби для приглушення безпілотника, який наблизився до корабля.

До слова, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що інцидент стався на тлі перебування російського військового корабля в Ересунді.

Читайте також:

Теги: Франція росія авіаносець дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оттава внесла 100 суден тіньового флоту РФ до санкційного списку
Канада запровадила нові санкції проти РФ
24 лютого, 19:35
Денис Христов показав наслідки російської атаки
Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)
24 лютого, 09:55
Оборона Родинського Донецької області триває, російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці
Сили оборони спростували фейк про оточення військ у Родинському, що на Донеччині
20 лютого, 20:56
Недільна служба в соборі Святого Сергія Радонезького на околиці Йоганнесбурга
Росія активізувала культурну експансію в Африці на тлі санкцій
17 лютого, 21:09
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
14 лютого, 05:29
Перша леді США вже втретє допомогла повернути викрадених дітей до їхніх сімей
Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами
12 лютого, 18:23
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича
Кремль підтримав МОК, який відсторонив Гераскевича від Олімпіади
12 лютого, 18:04
Кремль вистрелив у ногу власній армії
Кремль вистрелив у ногу власній армії
12 лютого, 12:33
Зліва направо: Костянтин Резнік, Сергій Ковальський, Сергій Офіцеров, Юрій Каєв, Юрій Тавожнянський, Сергій Гейдт; внизу – Олег Богданов, Денис Лялька, Сергій Кабаков
У РФ суд засудив девʼятьох українців до 14-20 років колонії
30 сiчня, 15:30

Політика

Переговори у Женеві: Умєров повідомив, про що домовилися делегації
Переговори у Женеві: Умєров повідомив, про що домовилися делегації
Бундестаг дозволив військовим збивати невідомі дрони
Бундестаг дозволив військовим збивати невідомі дрони
Латвійська спецслужба домоглася суду у справі про прославлення агресії РФ
Латвійська спецслужба домоглася суду у справі про прославлення агресії РФ
Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця
Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця
США домоглися арешту офіцера ФСБ у справі про замахи в Європі
США домоглися арешту офіцера ФСБ у справі про замахи в Європі
Міністр оборони Швеції відреагував на появу російського дрона біля авіаносця
Міністр оборони Швеції відреагував на появу російського дрона біля авіаносця

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua