Пентагон перевів авіаносну групу до Близького Сходу: деталі

Авіаносець «Авраам Лінкольн» увійде в зону відповідальності Центрального Командування Збройних сил США

Сполучені Штати переводять авіаносну ударну групу з Південнокитайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, яка охоплює Близький Схід, на тлі загострення напруженості у відносинах між адміністрацією Дональда Трампа та Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsNation.

За даними джерел, переміщення авіаносної ударної групи, до складу якої входить авіаносець, кілька надводних кораблів і щонайменше один ударний підводний човен, триватиме близько тижня.

Рішення про переміщення ухвалене на тлі масових протестів в Ірані та обговорень у Вашингтоні щодо можливої підтримки демонстрантів, які виступили проти чинного режиму.

Зона відповідальності Центрального командування США охоплює Близький Схід, Північно-Східну Африку та частину Південної Азії і включає 21 державу, серед яких Єгипет, Ірак, Афганістан, Іран і Пакистан.

У середу Іран видав повідомлення для повітряних місій (NOTAM) про обмеження польотів до Тегерана і з нього. На тлі загострення безпекової ситуації уряд Великої Британії тимчасово закрив посольство в Тегерані та евакуював дипломатичний персонал.

МЗС Великої Британії повідомило, що консульські служби працюватимуть дистанційно. Лондон також оновив рекомендації для мандрівників, закликавши утриматися від поїздок до Ірану. Крім того, Велика Британія вивела своїх військових з американської бази в Катарі та застерегла, що у разі надзвичайних ситуацій консульська допомога громадянам у самому Ірані надаватися не буде.